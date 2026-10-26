НБА: Лейкерс вырвали победу у Юты, Индиана разгромила Бруклин, Оклахома-Сити потеряла трех игроков

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 26 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА. Были сыграны семь матчей. Главными событиями стали 52 очка Луки Дончича в победном матче Лейкерс, очередной успех Детройта и тяжелая травма Джейлена Уильямса из Оклахома-Сити.

Результаты матчей НБА за 25 октября

Юта – Лейкерс 123:132

Лейкерс одержали волевую победу на выезде, отыграв отставание в 18 очков. Лука Дончич стал главным героем встречи, набрав 52 очка, сделав восемь подборов и отдав десять результативных передач. Остин Ривз добавил 29 очков.

У Юты самым результативным стал Лаури Маркканен, на счету которого 28 очков и шесть подборов. Кейонте Джордж оформил дабл-дабл из 24 очков и десяти передач, добавив к ним девять подборов.

Бруклин – Индиана 109:136

Пэйсерс уверенно обыграли Бруклин, набрав 136 очков. Тайриз Халибертон стал самым результативным игроком «Индианы», записав на свой счет 24 очка и десять передач. Паскаль Сиакам добавил 21 очко.

У Бруклина 17 очков набрал Нолан Траоре. «Нетс» пока не одержали ни одной победы в новом сезоне.

Миннесота – Торонто 117:94

Тимбервулвз уверенно обыграли Торонто с разницей в 23 очка. Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков. «Миннесота» сохранила беспроигрышный старт сезона, тогда как Торонто не смог навязать борьбу хозяевам площадки.

Нью-Йорк – Орландо 102:111

Мэджик добились гостевой победы над действующим чемпионом НБА. Франц Вагнер набрал 23 очка, причем 21 из них пришелся на четвертую четверть. Благодаря мощному рывку в заключительном отрезке «Орландо» сумел переломить ход встречи.

У Никс 28 очков набрал Джейлен Брансон. Нью-Йорк потерпел третье поражение подряд на старте сезона.

Оклахома-Сити – Лос-Анджелес Клипперс 108:101

Тандер одержали победу над Клипперс благодаря 34 очкам Шея Гилджеса-Александера. Однако главным событием матча стала серия травм игроков хозяев площадки.

Джейлен Уильямс покинул паркет на носилках из-за повреждения левой ноги. До этого площадку также покинули Джейлин Уильямс, пожаловавшийся на боль в правом запястье, и Кейсон Уоллес, получивший повреждение левого плеча.

У Клипперс самым результативным стал Дариус Гарленд, набравший 16 очков.

Филадельфия – Детройт 93:106

Пистонс одержали третью победу подряд, обыграв Филадельфию на выезде. Кейд Каннингем записал на свой счет 26 очков, восемь подборов и восемь передач.

Тайриз Макси набрал 29 очков, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти Сиксерс от поражения. Детройт продолжает сезон без проигранных матчей.

Сакраменто – Мемфис 112:123

Гриззлис обыграли Кингз и также сохранили стопроцентный результат на старте чемпионата. Ти Джером стал самым результативным игроком Мемфиса, набрав 31 очко и реализовав все 14 штрафных бросков.

У Сакраменто 37 очков набрал Зак Лавин. Однако его результативность не помогла команде избежать поражения. Кингз, как и Бруклин, пока не выиграли ни одного матча в новом сезоне.

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