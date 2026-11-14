НБА: Юта и Михайлюк уступили Хьюстону, Клипперс вырвали победу у Оклахомы

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 14 ноября, состоялись матчи группового этапа Кубка НБА, результаты которых также идут в зачет регулярного чемпионата. Всего команды провели девять поединков.

Украинский защитник Святослав Михайлюк вместе с Ютой потерпел поражение от Хьюстона. Одним из самых напряженных противостояний игрового дня стала встреча Клипперс и Оклахомы, исход которой решился на последних минутах.

Результаты матчей НБА за 13 ноября

Индиана – Нью-Йорк 106:104 (26:27, 32:22, 27:35, 21:20)

Индиана: Сиакам (19), Несмит (18 + 7 подборов), Убре (16), Зубац (12 + 13 подборов), Нембхард (12 + 6 передач + 6 потерь) – старт; Топпин (9), Хафф (8), Макконнелл (6 + 7 передач), Джексон (3), Нэнс (2), Слоусон (1).

Нью-Йорк: Брансон (33 + 11 передач), Таунс (23 + 15 подборов), Бриджес (18), Ануноби (11), Харт (0) – старт; Макбрайд (9), Шамет (5), Колек (5), Дадье (0), Драммонд (0), Кларксон (0).

Орландо – Милуоки 107:99 (23:15, 29:22, 32:35, 23:27)

Орландо: Вагнер (35 + 9 подборов + 12 передач), Бэйн (21), да Силва (12), Картер (12 + 8 подборов), Блэк (5 + 5 потерь) – старт; Битадзе (12), Картер (5), Саггс (3), Вучевич (2), Кейн (0).

Милуоки: Хирро (18), Кузма (14), Тернер (14 + 11 подборов), Беррис (3), Дьенг (0) – старт; Хакес (22), Вейр (10), Амент (9), Роллинс (8 + 10 подборов), Трент (1), Грин (0).

Майами – Кливленд 133:121 (29:27, 25:30, 38:34, 41:30)

Майами: Адетокумбо (37 + 9 подборов), Адебайо (37 + 14 подборов), Митчелл (22 + 17 передач), Хардуэй (4), Гарднер (0) – старт; Конвелл (20), Уиггинс (8), Портис (5), Фонтеккио (0), Смит (0).

Кливленд: Митчелл (25 + 7 передач), Харден (20 + 8 передач), Тайсон (16), Аллен (9 + 8 подборов), Уотсон (4) – старт; Проктор (22), Томас (12), Брайант (9), Хезонья (4), Портер (0).

Чикаго – Атланта 125:117 OT (33:24, 27:29, 24:30, 26:27, 15:7)

Чикаго: Пауэлл (33), Смит (15 + 12 подборов), Окоро (15), Гидди (15 + 10 подборов + 14 передач + 3 блок-шота), Бузелис (11 + 3 блок-шота) – старт; Уильямс (13), Хилд (12), Эссанге (5), Джонс (4), Клэкстон (2).

Атланта: Джонсон (27 + 11 подборов + 10 передач + 5 потерь), Оконгву (17), Александер-Уокер (16), Дэниелс (6 + 9 подборов), Флемингс (0) – старт; Макколлум (20), Лэндейл (12), Дорт (10), Уиггинс (9).

Нью-Орлеан – Мемфис 111:142 (28:35, 30:35, 28:35, 25:37)

Нью-Орлеан: Бэй (30 + 10 подборов), Уильямсон (22), Фирс (18 + 7 передач), Джонс (8), Джордан (6 + 8 подборов) – старт; Пул (13), Куинн (10 + 5 потерь), Диа (2), Маткович (1), Джонсон (1), Рис (0), Матурин (0), Пьер (0).

Мемфис: Джером (17 + 9 передач), Кауард (14 + 7 подборов + 6 передач), Бузер (12 + 10 подборов), Стюарт (12 + 4 блок-шота), Уэллс (11) – старт; Грант (22), Джексон (14), Спенсер (14), Хендрикс (10 + 12 подборов), Смолл (10), Проспер (6), Мюррей (0).

Хьюстон – Юта 125:118 (27:27, 36:26, 29:36, 33:29)

Хьюстон: Шенгюн (43 + 12 подборов), Дюрант (22 + 6 передач), Ванвлит (17), Томпсон (12 + 10 подборов), Смит (6) – старт; Исон (14 + 11 подборов), Богданович (11), Тшибве (0), Шеппард (0).

Юта: Петерсон (28 + 7 подборов), Джордж (27 + 7 передач), Бэйли (21), Хейс (12), Окоджи (7) – старт; Бамба (9 + 9 подборов), Сенсабо (7), Коллиер (3), Филиповски (2), Грин (2), Брэдли (0), Михайлюк (0 + 1 подбор).

Святослав Михайлюк провел на площадке семь минут, за которые не набрал очков и сделал один подбор.

Сан-Антонио – Голден Стейт 123:85 (38:14, 25:19, 34:27, 26:25)

Сан-Антонио: Касл (32 + 6 передач), Вембаньяма (12 + 12 подборов + 6 передач), Харпер (9), Фокс (7), Васселл (7) – старт; Джонсон (18), Барнс (11), Брайант (8), Шампань (7 + 8 подборов), Корнет (6 + 7 подборов), Маклафлин (4), Рид (2).

Голден Стейт: Мелтон (8), Подземски (8), Ричард (7), Грин (4), Лендеборг (3 + 7 подборов) – старт; Крайер (20 + 6 передач), Басси (11), Сантос (7), Нианг (5), Ике (5), Леонс (5), Пейтон (2), Хорфорд (0).

Сакраменто – Портленд 107:120 (25:34, 28:30, 25:29, 29:27)

Сакраменто: Хантер (24), Сабонис (21 + 12 подборов), Акафф (17 + 6 передач), Мюррей (16 + 7 подборов), Лавин (12 + 6 передач) – старт; Монк (7), Кардвелл (6), Шарп (4), Блак (0), Плоуден (0).

Портленд: Авдия (34), Лиллард (29 + 6 передач), Камара (14), Клингэн (13 + 11 подборов), Сиссоко (3) – старт; Хендерсон (11), Холидэй (6 + 6 потерь), Карлсон (5), Кент (3), Уильямс III (2 + 7 подборов).

Клипперс – Оклахома 113:112 (33:27, 24:17, 25:40, 31:28)

Клипперс: Лопес (26 + 7 подборов), Гарленд (24 + 7 передач), Джонс (14 + 4 блок-шота), Хачимура (7 + 11 подборов), Данн (2 + 6 передач) – старт; Ваглер (14), Дик (13), Джексон (5), Сандерс (5), Струс (3).

Оклахома: Гилджес-Александер (40), Маккейн (23), Хартенштайн (21 + 16 подборов + 6 передач), Мара (10 + 3 блок-шота), Уильямс (8 + 8 подборов) – старт; Карузо (5), Стиртц (5), Клиффорд (0), Дикс (0), Топич (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!