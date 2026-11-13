Николь Джурик рассказала о серебре юношеской Олимпиады и мечте выступить на взрослых Играх

Украинская брейкерша Николь Джурик, завоевавшая серебряную медаль юношеских Олимпийских игр-2026 в Дакаре, поделилась впечатлениями от соревнований и рассказала о своих дальнейших планах.

14-летняя спортсменка, выступающая под псевдонимом Nika Star, в комментарии Суспільне. Спорт призналась, что осталась довольна своим выступлением, несмотря на поражение в финале от представительницы Японии Hiyo (1:2 по раундам).

"Я очень довольна своим батлом, своими раундами. Я отбросила весь страх, всю усталость, через которую прошла здесь, жару. Просто отдалась моменту и получила удовольствие", – рассказала Джурик.

По словам украинки, перед соревнованиями она чувствовала ответственность за представление своей страны на международной арене. При этом спортсменка поставила перед собой конкретную цель – пробиться в финал и побороться за одну из двух наград.

Отдельно Джурик высказалась о перспективах возвращения брейкинга в программу взрослых Олимпийских игр. Эта дисциплина дебютировала на Олимпиаде-2024 в Париже, однако не вошла в программу следующих Игр. Украинка надеется, что брейкинг вернется на Олимпиаду-2032 в Брисбене.

"Я очень хочу увидеть брейкинг на взрослой Олимпиаде, потому что стремлюсь выступать уже там и буду к этому готовиться. Если его не вернут – ничего страшного, но я очень хочу, чтобы он был", – отметила спортсменка.

По мнению Николь, включение брейкинга в программу Игр в Брисбене могло бы дать дополнительный импульс развитию этого направления и привлечь к нему внимание большего количества людей.

Также украинка рассказала о сложностях с адаптацией к климату Сенегала. Из-за жары, которая достигала примерно 36 градусов, в первую ночь после прилета ей удалось поспать всего три часа. Впрочем, впоследствии ситуация улучшилась благодаря помощи врача сборной.

Джурик стала последней представительницей Украины, выступившей на юношеской Олимпиаде-2026. Ее серебряная медаль стала девятой наградой украинской команды на турнире. Всего сборная завоевала три золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!