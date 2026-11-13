iSport.ua
Русский Українська
Другие

Эстония не пустит российских и белорусских спортсменов на международные соревнования

Соответствующую позицию Министерство культуры страны изложило в официальном письме Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Сегодня, 19:31       Автор: Сергей Носенко
OTEPAA / Getty Images
OTEPAA / Getty Images

В Министерстве культуры Эстонии напомнили, что с начала полномасштабной российской агрессии правительство Эстонии, профильное ведомство и Национальный олимпийский комитет придерживаются единой позиции: спортсмены и команды из россии и беларуси не должны участвовать в международных соревнованиях, пока продолжается война против Украины.

"Правительство Эстонии считает, что соревнования с участием российских и белорусских спортсменов не могут проводиться на территории нашей страны. Поскольку Эстония находится среди лидеров по оказанию помощи и поддержки Украине, разрешение представителям россии и беларуси выступать здесь противоречило бы этой позиции и предоставило бы этим странам возможность использовать освещение соревнований в международных СМИ в пропагандистских целях", – говорится в письме.

Вопрос стал особенно актуальным после того, как в сентябре FIS смягчила условия допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в сезоне-2026/27. Теперь они могут получить нейтральный статус при соблюдении установленных федерацией требований.

Правительство также напомнило о визовых ограничениях для граждан россии. В частности, Эстония прекратила выдачу туристических виз россиянам и белорусам еще 10 марта 2022 года, а с 18 августа того же года запретила въезд гражданам россии, получившим эстонские туристические визы, в том числе для участия в спортивных и культурных мероприятиях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: санкции Война России против Украины

Статьи по теме

Германия и еще шесть стран отказались подписывать календарь ЧМ U-20 из-за возвращения россии Германия и еще шесть стран отказались подписывать календарь ЧМ U-20 из-за возвращения россии
Украинцы в Канаде проведут акцию протеста из-за приезда Овечкина на матч НХЛ Украинцы в Канаде проведут акцию протеста из-за приезда Овечкина на матч НХЛ
Украина передала в IIHF меморандум о "спортивном рейдерстве" россии на оккупированных территориях Украина передала в IIHF меморандум о "спортивном рейдерстве" россии на оккупированных территориях
Финляндия объединяет страны, чтобы не допустить россию на чемпионаты мира по хоккею Финляндия объединяет страны, чтобы не допустить россию на чемпионаты мира по хоккею

Видео

НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов
НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Германии и Нидерландов в Лиге наций
просмотров
УПЛ: Шахтер встретится с Динамо, ЛНЗ обыграл Зарю, ничья Буковины и Колоса
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Шахтером в Классическом в рамках УПЛ
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Динамо в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Футбол23:20
Месси сыграет против пяти чемпионов мира
Футбол22:26
Роналдиньо вернется на поле после 11-летнего перерыва
Олимпийские виды22:04
Николь Джурик рассказала о серебре юношеской Олимпиады и мечте выступить на взрослых Играх
Европа21:18
Принц Уильям рискнул наследником ради Астон Виллы
Европа20:38
Почеттино со слезами объяснил, почему уходит из сборной США
Лига наций19:58
Мальдера назвал двух игроков, которые пропустят матч Украины с Северной Ирландией
Другое19:31
Эстония не пустит российских и белорусских спортсменов на международные соревнования
Европа18:51
Манчестер Сити грозит исключение из АПЛ
Бокс17:58
Усик дал Джошуа совет перед боем с Фьюри
Украина17:20
Бывший директор департамента Шахтера официально присоединился к Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK