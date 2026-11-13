Эстония не пустит российских и белорусских спортсменов на международные соревнования

В Министерстве культуры Эстонии напомнили, что с начала полномасштабной российской агрессии правительство Эстонии, профильное ведомство и Национальный олимпийский комитет придерживаются единой позиции: спортсмены и команды из россии и беларуси не должны участвовать в международных соревнованиях, пока продолжается война против Украины.

"Правительство Эстонии считает, что соревнования с участием российских и белорусских спортсменов не могут проводиться на территории нашей страны. Поскольку Эстония находится среди лидеров по оказанию помощи и поддержки Украине, разрешение представителям россии и беларуси выступать здесь противоречило бы этой позиции и предоставило бы этим странам возможность использовать освещение соревнований в международных СМИ в пропагандистских целях", – говорится в письме.

Вопрос стал особенно актуальным после того, как в сентябре FIS смягчила условия допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в сезоне-2026/27. Теперь они могут получить нейтральный статус при соблюдении установленных федерацией требований.

Правительство также напомнило о визовых ограничениях для граждан россии. В частности, Эстония прекратила выдачу туристических виз россиянам и белорусам еще 10 марта 2022 года, а с 18 августа того же года запретила въезд гражданам россии, получившим эстонские туристические визы, в том числе для участия в спортивных и культурных мероприятиях.

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