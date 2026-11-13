Василий Костюк инвестирует в будущее украинского карате: чемпионат во Львове собрал более 600 спортсменов
Более 600 спортсменов из 15 регионов Украины собрались во Львове, чтобы побороться за звание сильнейших каратистов страны. Национальный чемпионат, который проходил 6–8 ноября, стал одним из главных этапов отбора в сборные команды Украины на 2027 год. Среди гостей чемпионата был Василий Костюк — спонсор Украинской федерации каратэ, который принял участие в награждении победителей и призеров.
За медали боролись кадеты, юниоры, спортсмены в возрасте до 21 года и взрослые. На татами вышли как опытные представители национальной сборной, так и молодые каратисты, которые уже успели заявить о себе на международных турнирах.
Результаты чемпионата будут иметь значение для формирования состава украинских команд на следующий год. Именно по итогам таких соревнований тренеры оценивают готовность спортсменов и определяют тех, кто будет представлять страну на международной арене.
К церемонии награждения победителей и призеров присоединился Василий Костюк. Он поздравил спортсменов, показавших лучшие результаты на национальном первенстве.
Василий Костюк поддерживает украинское каратэ уже более трёх лет. Одно из главных направлений его работы — финансирование проекта детской сборной Украины. Он полностью обеспечивает его финансовую поддержку, благодаря чему юные спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, приобретать опыт и соревноваться с представителями ведущих школ каратэ мира. Кроме того, меценат материально поощряет каратистов за спортивные достижения, в частности на международных чемпионатах.
Среди участников львовского чемпионата были спортсмены, уже имеющие весомые международные достижения. В частности, 18-летняя Ульяна Баранова, которая в 2026 году стала чемпионкой мира среди молодежи, завоевала золото и на национальном первенстве в категории U21.
Победителями также стали призеры чемпионата мира:
- Марк Дорош,
- Никита Дмитренко,
- Иван Маценко.
По оценке главного тренера юношеской сборной Украины Дмитрия Негатурова, таких результатов удалось достичь благодаря значительному кадровому потенциалу украинского каратэ.
В условиях полномасштабной войны развитие детского и юношеского спорта остается одной из важных задач. Для юных спортсменов это возможность профессионально развиваться, проверять свои силы на международных соревнованиях и представлять Украину. А для страны – формировать новое поколение спортсменов, способных бороться за высшие награды.
Василий Васильевич Костюк – адвокат, работающий в Украине и Польше, бизнесмен и инвестор. Более трёх лет он поддерживает украинское карате, полностью финансирует проект детской сборной Украины, содействует участию спортсменов в международных турнирах и материально поощряет их победы. Благодаря такой системной поддержке молодые каратисты получают больше возможностей для развития, а украинский спорт – более прочную основу для будущих международных успехов.
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