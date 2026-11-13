Более 600 спортсменов из 15 регионов Украины собрались во Львове, чтобы побороться за звание сильнейших каратистов страны. Национальный чемпионат, который проходил 6–8 ноября, стал одним из главных этапов отбора в сборные команды Украины на 2027 год. Среди гостей чемпионата был Василий Костюк — спонсор Украинской федерации каратэ, который принял участие в награждении победителей и призеров.

За медали боролись кадеты, юниоры, спортсмены в возрасте до 21 года и взрослые. На татами вышли как опытные представители национальной сборной, так и молодые каратисты, которые уже успели заявить о себе на международных турнирах.

Результаты чемпионата будут иметь значение для формирования состава украинских команд на следующий год. Именно по итогам таких соревнований тренеры оценивают готовность спортсменов и определяют тех, кто будет представлять страну на международной арене.

К церемонии награждения победителей и призеров присоединился Василий Костюк. Он поздравил спортсменов, показавших лучшие результаты на национальном первенстве.

Василий Костюк поддерживает украинское каратэ уже более трёх лет. Одно из главных направлений его работы — финансирование проекта детской сборной Украины. Он полностью обеспечивает его финансовую поддержку, благодаря чему юные спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, приобретать опыт и соревноваться с представителями ведущих школ каратэ мира. Кроме того, меценат материально поощряет каратистов за спортивные достижения, в частности на международных чемпионатах.

Среди участников львовского чемпионата были спортсмены, уже имеющие весомые международные достижения. В частности, 18-летняя Ульяна Баранова, которая в 2026 году стала чемпионкой мира среди молодежи, завоевала золото и на национальном первенстве в категории U21.

Победителями также стали призеры чемпионата мира:

Марк Дорош,

Никита Дмитренко,

Иван Маценко.

По оценке главного тренера юношеской сборной Украины Дмитрия Негатурова, таких результатов удалось достичь благодаря значительному кадровому потенциалу украинского каратэ.

В условиях полномасштабной войны развитие детского и юношеского спорта остается одной из важных задач. Для юных спортсменов это возможность профессионально развиваться, проверять свои силы на международных соревнованиях и представлять Украину. А для страны – формировать новое поколение спортсменов, способных бороться за высшие награды.

Василий Васильевич Костюк – адвокат, работающий в Украине и Польше, бизнесмен и инвестор. Более трёх лет он поддерживает украинское карате, полностью финансирует проект детской сборной Украины, содействует участию спортсменов в международных турнирах и материально поощряет их победы. Благодаря такой системной поддержке молодые каратисты получают больше возможностей для развития, а украинский спорт – более прочную основу для будущих международных успехов.

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