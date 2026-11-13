НБА: Миннесота разгромила Даллас, Детройт вырвал победу у Вашингтона
В ночь на пятницу, 13 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.
Результаты матчей НБА за 12 ноября
Вашингтон – Детройт 140:144 OT (32:33, 29:31, 29:30, 31:27, 11:11, 8:12)
Вашингтон: Янг (37 + 14 передач), Дэвис (30 + 15 подборов), Сарр (30 + 9 подборов), Джордж (14), Дибанца (5 + 8 подборов) – старт; Джонсон (13), Кулибали (4 + 7 подборов), Райли (3), Эйтон (2), Кэррингтон (2).
Детройт: Каннингем (52 + 11 передач), Дженкинс (21), Томпсон (17 + 11 подборов + 11 передач), Д. Робинсон (13), Коллинз (10) – старт; Рид (13 + 11 подборов), Хертер (11), Грин (5), Холланд (2).
Филадельфия – Торонто 123:112 (24:33, 36:27, 36:27, 27:25)
Филадельфия: Макси (27 + 8 передач), Эмбиид (20), Браун (18 + 5 потерь), Эджкомб (15 + 8 подборов + 8 передач), Уэйд (6) – старт; Саймонс (17), Колдуэлл-Поуп (11), Уокер (9 + 8 подборов), Эдвардс (0), Лав (0), Файлон (0), Фалл (0).
Торонто: Барретт (31 + 14 подборов), Куикли (26 + 6 передач), Мюррэй-Бойлс (14 + 5 блок-шотов), Пелтль (9), Уолтер (6) – старт; Бэттл (13), Мартин (7), Шэд (5), Брэдли (1), Грэйвс (0), Андерсон (0), Смит (0).
Миннесота – Даллас 133:94 (34:26, 33:26, 36:17, 30:25)
Миннесота: Болл (22 + 9 передач), Досунму (18), Макдэниэлс (16 + 9 подборов), Куминга (14 + 8 подборов), Гобер (9) – старт; Хайлэнд (24 + 8 передач), Беранже (13 + 9 подборов), Кларк (7), Шэннон (6), Эванс (2), Лайлс (2), Уильямс (0).
Даллас: Флэгг (12 + 7 подборов), Ирвинг (10), Вашингтон (10), Калеб Мартин (7), Гэффорд (3) – старт; Рисаше (22), Маршалл (13), Клэйтон (5 + 5 потерь), Ховард (3), Кристи (3), Сассер (3), Альдама (3), Джонсон (0), Сиссе (0), Лавал (0).
Финикс – Шарлотт 101:96 (28:22, 27:28, 17:26, 29:20)
Финикс: Букер (30 + 7 передач), Брукс (15), Грин (12), Бриджес (11), Игодаро (2 + 7 передач) – старт; Гиллеспи (13), Кеннард (8), Гудвин (6), Малуач (4), Данн (0).
Шарлотт: Уайт (21), Рид (16 + 8 подборов), Аллен (14 + 6 передач), Диабате (7 + 12 подборов), Джеймс (3 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Андерсон (13), Г. Уильямс (11), О'Нил (7), Колкбреннер (2), Салон (2).
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