Союз конькобежцев заступился за россиян

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил против возможных ограничений на въезд российских спортсменов в Финляндию, заявив, что атлеты не должны отвечать за действия своих правительств.

Как сообщает Reuters, поводом стало решение финских властей ограничить въезд гражданам россии, которые планируют посещать страну для участия в спортивных мероприятиях.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объяснила эту инициативу тем, что россия продолжает агрессивную войну против Украины, а присутствие российских спортсменов в стране может негативно повлиять на международные отношения Финляндии.

Ограничения будут распространяться как на спортсменов, выступающих под национальными флагами, так и на тех, кто имеет нейтральный статус.

В Международном союзе конькобежцев отреагировали на заявление финского правительства, подчеркнув, что изучают возможные последствия такого решения для международных соревнований.

«ISU считает, что спортсмены не должны подвергаться наказанию за действия своих правительств в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов», — заявили в организации.

Также союз запросил дополнительные разъяснения у представителей Федерации фигурного катания Финляндии и организаторов соревнований.

Решение финских властей может повлиять на проведение чемпионата мира по фигурному катанию, который должен состояться в марте 2027 года в Тампере. Российские фигуристы, допущенные к международным стартам в нейтральном статусе, рассчитывают принять участие в турнире.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!