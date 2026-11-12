Союз конькобежцев заступился за россиян
Как сообщает Reuters, поводом стало решение финских властей ограничить въезд гражданам россии, которые планируют посещать страну для участия в спортивных мероприятиях.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объяснила эту инициативу тем, что россия продолжает агрессивную войну против Украины, а присутствие российских спортсменов в стране может негативно повлиять на международные отношения Финляндии.
Ограничения будут распространяться как на спортсменов, выступающих под национальными флагами, так и на тех, кто имеет нейтральный статус.
В Международном союзе конькобежцев отреагировали на заявление финского правительства, подчеркнув, что изучают возможные последствия такого решения для международных соревнований.
«ISU считает, что спортсмены не должны подвергаться наказанию за действия своих правительств в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов», — заявили в организации.
Также союз запросил дополнительные разъяснения у представителей Федерации фигурного катания Финляндии и организаторов соревнований.
Решение финских властей может повлиять на проведение чемпионата мира по фигурному катанию, который должен состояться в марте 2027 года в Тампере. Российские фигуристы, допущенные к международным стартам в нейтральном статусе, рассчитывают принять участие в турнире.
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