Рейпма-де Йонг выиграла "золото" конькобежной 1500-метровки

Нидерландка Антуанетта Рейпма-де Йонг триумфовала в конькобежном спорте на Олимпийских играх. Она одержала победу на дистанции 1500 м.

Чемпионка финишировала со временем 1:54,09 минуты. Рейпма-де Йонг опередила норвежскую конькобежку Райне Виклунд. Третьей стала канадка Валери Мальте.

Для нидерландской конькобежки "золото" Милана-2026 стало шестой олимпийской наградой в карьере. Рейпма де Йонг выиграла по две медали на трех Олимпиадах подряд. В этом году она выиграла серебряную медаль в командной гонке.

Олимпийские игры. Милан, Италия

Конькобежный спорт, женщины, 1500 м

1. Антуанетта Рейпма-де Йонг 1:54,09 минуты

2. Райне Виклунд +0,06

3. Валери Мальте +0,31

