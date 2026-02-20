iSport.ua
Русский Українська

Рейпма-де Йонг выиграла "золото" конькобежной 1500-метровки

Вторая медаль спортсменки в Милане.
Вчера, 21:57       Автор: Антон Федорцив
Антуанетта Рейпма-де Йонг / Getty Images
Антуанетта Рейпма-де Йонг / Getty Images

Нидерландка Антуанетта Рейпма-де Йонг триумфовала в конькобежном спорте на Олимпийских играх. Она одержала победу на дистанции 1500 м.

Чемпионка финишировала со временем 1:54,09 минуты. Рейпма-де Йонг опередила норвежскую конькобежку Райне Виклунд. Третьей стала канадка Валери Мальте.

Для нидерландской конькобежки "золото" Милана-2026 стало шестой олимпийской наградой в карьере. Рейпма де Йонг выиграла по две медали на трех Олимпиадах подряд. В этом году она выиграла серебряную медаль в командной гонке.

Олимпийские игры. Милан, Италия
Конькобежный спорт, женщины, 1500 м

1. Антуанетта Рейпма-де Йонг 1:54,09 минуты
2. Райне Виклунд +0,06
3. Валери Мальте +0,31

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конькобежный спорт Олимпиада-2026 Антуанетта Рейпма-де Йонг

Статьи по теме

Норвегия побила рекорд по количеству "золота" зимних Игр Норвегия побила рекорд по количеству "золота" зимних Игр
Сборная Канады на последней минуте полуфинала Олимпиады дожала Финляндию Сборная Канады на последней минуте полуфинала Олимпиады дожала Финляндию
Лю триумфовала в одиночном катании на Олимпиаде Лю триумфовала в одиночном катании на Олимпиаде
Женская сборная США выиграла хоккейный турнир Олимпийских игр Женская сборная США выиграла хоккейный турнир Олимпийских игр

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: возобновление УПЛ и матчи Атлетика и Марселя
просмотров
Свитолина выбила Гауфф по пути в финал Дубая
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры00:10
Норвегия побила рекорд по количеству "золота" зимних Игр
Вчера, 23:53
Украина23:53
Календарь Динамо: "бело-синие" возобновили сезон победой над Рухом
Теннис23:40
Свитолина выбила Гауфф по пути в финал Дубая
Европа23:26
Реал остался без основного защитника
Украина22:59
УХЛ: Одесчина с шайбой в последней атаке победила Кременчуг
Теннис22:45
Винус Уильямс выступит в Индиан-Уэллсе
Украина22:14
Суперлига: Говерла уступила Мавпам, Соколы разобрались со Старым Луцком
Олимпийские игры21:57
Рейпма-де Йонг выиграла "золото" конькобежной 1500-метровки
Теннис21:29
Свитолина обыграла Гауфф в полуфинале "тысячника" в ОАЭ
Украина20:55
УПЛ: Динамо победило Рух, Верес в волевом стиле одолел Полтаву
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK