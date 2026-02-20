iSport.ua
Динамо минимально переиграло Рух

Киевляне одержали непростую победу.
Сегодня, 20:00       Автор: Антон Федорцив
Динамо / ФК Динамо
Динамо / ФК Динамо

Начали матч команды осторожно. По-настоящему опасного момента пришлось подождать до 21-й минуты. Это дебютант "бело-синих" Коробов попал в штангу после диагональной передачи.

Динамо продолжило контролировать мяч. Впрочем, остроты выпадам команды Игоря Костюка заметно не хватало. Аж на старте второй половины Бражко заставил Герету поработать выстрелом со средней дистанции.

Еще один полумомент у ворот Руха возник, когда кипер неудачно выбил мяч. Однако, Пономаренко не воспользовался подарком соперника. Время шло, а на табло домашней арены Динамо сверкали нули.

В конце концов, открыли счет киевляне на 75-й минуте. Помог "бело-синим" стандарт. Буяльский подал угловой с правого фланга, а мяч после борьбы на ближней штанге отскочил к Пономаренко. Форвард шансом воспользовался.

Финальная 15-минутка была нервной, но счет не изменился. Динамо набрало 29 очков и останется четвёртым в турнирной таблице Премьер-лиги. Тем временем Рух пока идет на 11-й строчке (19 пунктов).

Статистика матча Динамо – Рух 17-го тура чемпионата Украины

Динамо – Рух – 1:0
Гол: Пономаренко, 75

Удары: 20 - 2
Удары в створ: 7 - 1
Угловые: 9 - 1
Фолы: 9 - 12

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ динамо рух львов

