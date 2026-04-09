Ветеран Баварии повторил рекорд Месси
Голкипер Баварии Мануэль Нойер сумел повторить достижение Лионеля Месси в Лиге чемпионов.
Немецкий вратарь провел 136-й матч за мюнхенский клуб, такое же количество игр в активе у Месси.
Напомним, накануне ветеран Баварии вышел в стартовом составе в матче четвертьфинала против Реала. 40-летний вратарь совершил 9 сейвов и был признан лучшим игроком встречи.
136 – Manuel Neuer is making his 136th Champions League start for FC Bayern; only Iker Casillas, for Real Madrid (149), has made more Champions League starts for a single club (Lionel Messi also has 136 for FC Barcelona). Legend. pic.twitter.com/9en2MU1TbD— OptaFranz (@OptaFranz) April 7, 2026
Рекордсменом по количеству игр в Лиге чемпионов является бывший игрок Реала Икер Касильяс - у испанца 143 матча.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!