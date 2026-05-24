Участник стыковых матчей УПЛ решил опуститься во Вторую лигу

Рух не собирается бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Рух не будет принимать участия в стыковых матчах за право выступать в украинской Премьер-лиге в сезоне-2026/27.

Об этом сообщил президент клуба Григорий Козловский, отметив, что первая команда сохранится, но следующий сезон начнет во Второй лиге.

"Основная команда будет играть во Второй лиге. U-19 будет играть. Задача академии - не сдавать позиции, выигрывать и дальше. Конкретная задача команды U-19 - минимум финал Юношеской Лиги УЕФА. Сверхзадача - если мы ее действительно выигрываем.

Мы оставляем профессиональную команду, которая будет играть во Второй лиге. У нас останется 42 человека (игрока) 2007-2009 года рождения. Мы подключаем к этому процессу шесть игроков 2010 года. Эти две команды будут формировать эту обойму, которая позволит U-19 стать чемпионом следующего сезона, у меня такая надежда. Мы для этого приложим максимум усилий", - приводит слова Козловского Tribuna.com.

Напомним, что нынешний сезон Рух завершил на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ и должен был сыграть в стыковых матчах.

