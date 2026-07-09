Защитник Арсенала главная цель трёх грандов

Реал, ПСЖ и Барселона присматриваются к Вильяму Салиба. Об этом сообщает Caught Offside.

Три гранда европейского футбола проявляют интерес к центральному защитнику Арсенала.

В связи с этим лондонский клуб чётко дал понять потенциальным покупателям, что не сядет за стол переговоров, пока не увидит предложение, стартующее от 150 миллионов евро.

Однако Арсенал вряд ли согласится расстаться со своим защитником с кем‑либо из этих претендентов, даже при выполнении ценовых условий.

Тем временем Челси рассматривает варианты продажи Гарначо.

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