Звезда Барселоны перебралась в Англию после 14 лет в каталонском клубе

Именитая испанская полузащитница Алексия Путельяс после длительной карьеры в Барселоне переехала в Англию.

32-летняя футболистка пополнила состав Лондон Сити Лайонессес, о чем сообщает официальный сайт английского клуба.

Испанка подписала контракт, рассчитанный на три года, и будет играть в своей новой команде под 11-м номером.

London City are happy to announce the signing of two-time Ballon d'Or Féminin winner, Alexia Putellas 🩵



🔗 https://t.co/TZiAWAO01b pic.twitter.com/VJoh2s6uSA — London City Lionesses (@LC_Lionesses) July 8, 2026

Путельяс выступала за Барселону с 2012 года и после 14 сезонов попрощалась с каталонским клубом после завершения минувшей кампании. Имея в своем активе 232 гола, полузащитница является лучшей бомбардиркой в истории женской команды "блаугранас".

Вместе с Барселоной Путельяс десять раз становилась чемпионкой, завоевала десять Кубков и четыре Суперкубка Испании, а также выиграла четыре Лиги чемпионов.

На счету полузащитницы 42 гола в 147 матчах в составе сборной Испании, с которой она становилась чемпионкой мира в 2023 году и дважды выиграла Лигу наций.

Напомним, что в 2021 и 2022 годах Путельяс становилась обладательницей Золотого мяча и в те же годы признавалась лучшей футболисткой мира по версии ФИФА.

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