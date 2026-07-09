Звезда Барселоны перебралась в Англию после 14 лет в каталонском клубе
Именитая испанская полузащитница Алексия Путельяс после длительной карьеры в Барселоне переехала в Англию.
32-летняя футболистка пополнила состав Лондон Сити Лайонессес, о чем сообщает официальный сайт английского клуба.
Испанка подписала контракт, рассчитанный на три года, и будет играть в своей новой команде под 11-м номером.
London City are happy to announce the signing of two-time Ballon d'Or Féminin winner, Alexia Putellas 🩵— London City Lionesses (@LC_Lionesses) July 8, 2026
🔗 https://t.co/TZiAWAO01b pic.twitter.com/VJoh2s6uSA
Путельяс выступала за Барселону с 2012 года и после 14 сезонов попрощалась с каталонским клубом после завершения минувшей кампании. Имея в своем активе 232 гола, полузащитница является лучшей бомбардиркой в истории женской команды "блаугранас".
Вместе с Барселоной Путельяс десять раз становилась чемпионкой, завоевала десять Кубков и четыре Суперкубка Испании, а также выиграла четыре Лиги чемпионов.
На счету полузащитницы 42 гола в 147 матчах в составе сборной Испании, с которой она становилась чемпионкой мира в 2023 году и дважды выиграла Лигу наций.
Напомним, что в 2021 и 2022 годах Путельяс становилась обладательницей Золотого мяча и в те же годы признавалась лучшей футболисткой мира по версии ФИФА.
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