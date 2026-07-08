Большие диагонали и ШИ: Samsung Vision AI запустил просмотр футбольного дома

При просмотре футбола дома хочется не упустить ни одной детали.

Стремительные атаки, перехват мяч , шум трибун , комментатор добавляет перца картинке – все это формирует общее впечатление . Каждый пункт важен не меньше результата на табло. И уже сейчас современные телевизоры могут реализовать эти желания. Составляющие аудио и визуал вышли на новый уровень, недостижимый для устройств предыдущих поколений. Значительную роль в этом играет Samsung Vision AI. Ниже делимся подробностями.

20 лет опыта

Именно столько времени Samsung удерживает первое место на телевизионном рынке. Модельный ряд на любой вкус и уникальный набор преимуществ Vision AI меняют представление о футбольных матчах. У вас будет интеллектуальный помощник, который может понимать потребности и адаптироваться к образу жизни. И впечатлением от одного мяча на сочно зеленом поле это не ограничивается. Даже простой кино-вечер может стать еще более насыщенным, ярким и личным.

Samsung Vision AI в деталях

Первое, что привлечет своей визуальной эстетикой, – безупречный и персонализированный пользовательский интерфейс One UI Tizen. Он позволяет настраивать экран в соответствии с настройками. Сама система, Tizen, базируется на базе Linux. Эта платформа с открытым кодом позволяет разработчикам создавать приложения, оптимизированные не только для телевизоров. Программы доступны для других подключенных устройств, таких как смартфоны, бытовая техника и мониторы. В течение 7 лет предусмотрены обновления.

Фото надано рекламодателем

Дополнительные составляющие экосистемы:

Vision AI Companion – это ШИ-помощник прямо на вашем ТВ. Он слушает, когда вы обращаетесь с вопросом , и дает подсказки в важные моменты. Дисплей понимает контекст, контент и вас. Каждое мгновение на матче становится богаче и эмоциональнее. Если это фильм – то кадры кинематографические , более четкие и насыщенные по цвету.

Samsung Knox – решение для конфиденциальности. Под защитой персональных данных, таких как пароли, отслеживаются подключенные устройства, автоматически блокируются вредоносные ПО и сайты.

Больше технологий, больше эмоций

Samsung Vision AI создан, чтобы опыт просмотра вышел на новый уровень. Благодаря интеллектуальной обработке и пониманию контекста просмотра, ваше ТВ самостоятельно выберет оптимальные настройки для наилучшего качества картинки и звука:

AI Picture – дает смогу улучшить разрешение, прорабатывает резкость и детализацию. То, что попадается на глаза, мгновенно перехватывает дух. Среди преимуществ – AI Upscaling , что автоматически улучшает разрешение контента, Real Depth Enhancer для создания эффекта трехмерного изображения и AI Motion Enhancer для плавности движений;

AI Sound – гарантия кристально чистых диалогов и объемного звучания. Технология Object Tracking Sound ( OTS ) воспроизводит объемное звучание со всех уголков экрана;

AI Optimization – помогает настроить параметры благодаря искусственному интеллекту. Учитывается не только контент на экране, но и среда. Задавайте собственные параметры для отдельных типов контента, таких как кино, спорт или просмотр новостей, или доверьтесь искусственному интеллекту, который подберет настройки для вас.

Интенсивность и энергия событий, волнение от увиденного, будто вы находитесь на том же легендарном стадионе, достигаются также благодаря:

AI Football Mode Pro – переносит азарт живого матча в вашу гостиную. Режим автоматически подстраивает изображение и звук. В итоге, за баталиями на арене можно наблюдать в четких деталях, иметь то же настроение, что и зрители на трибунах. Ни одно слово комментатора не будет упущено.

AI Sound Controller Pro – создает персональный звуковой баланс среди диалогов, музыки и фонового сопровождения. Самостоятельно определяйте , что должна быть громче - поддержка трибун, или комментатор. Можно сделать и наоборот усилить атмосферу на стадионе для максимального эффекта присутствия.

Кстати, звуковые возможности на этом не завершаются.

Active Voice Amplifier Pro усиливает аудиодорожку с диалогом в шумных сценах или при наличии постороннего шума в помещении . Поэтому комментарии и диалоги остаются четкими в любых условиях.

Технология Adaptive Volume способна запоминать ваши привычки и автоматически подогнать громкость , в зависимости от контента. Если обычно вы смотрите футбольный матч на более высокой громкости, чем новости, технология запомнит ваши настройки и автоматически подстраивает громкость .

Если вы не только футбольный фанат или любитель кинолент, но и геймер, тогда пригодится AI Gaming Optimizer. Функция определяет жанр игры, анализируя экран в режиме реального времени. Процесс прохождения становится более плавным и увлекательным, ведь параметры корректируются автоматически. Наслаждайтесь сценарием без лишних действий.

Фото надано рекламодателем

Нельзя не упомянуть Генеративные обои . AI TV из Samsung Vision AI становится способом визуального самовыражения. Задавайте ежедневно ключевые слова под настроение, а телевизор создаст уникальные фоны , которыми можно наслаждаться в течение дня в специальном режиме .

Просмотр футбола​ больше не будет таким, как раньше

Динамический темп футбола не оставляет права на ошибку ни игрокам, ни телевизору. Поэтому Samsung Vision AI имеет AI Motion Enhancer Pro. Процессор с ИИ сглаживает движущиеся объекты и улучшает четкость движения. При этом нет разрывов кадра и размытия. Важно видеть не только каждое движение мяча, но и не отвлекаться на посторонние обстоятельства. Технология Glare Free разработана, чтобы уменьшить блики от света, солнца и т.д. до едва заметного уровня. Она минимизирует дискомфорт и не позволяет потерять яркость и насыщенность цвета.

Обновляйте свое ТВ с выгодой

Телевизор выбирают не один год. Поэтому кроме характеристик следует внимательно отнестись и к диагонали. Текущие статистические данные демонстрируют, что 20% покупателей впоследствии склонны сменить модель на имеющую больший экран. Это решение выгодно для любого из вариантов досуга, не только для матчей, но и для фильмов или теплых семейных вечеров.

До 19 июля выгодно время обновиться. Для тех, кто ищет интересные предложения – до 19 июля будет действовать ценовое промо на телевизоры Samsung Neo QLED и OLED . Для тех, кто ищет вневременной премиальный вариант – советуем обратить внимание на флагманские Micro RGB.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!