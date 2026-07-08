Клипперс могут подписать звезду Денвера

В Лос-Анджелесе хотят подписать их лучшего молодого игрока.

Клипперс заинтересованы в подписании форварда Наггетс Пейтона Уотсона.

Добавим, что 23-летний игрок имеет статус ограниченно свободного агента и входит в сферу интересов калифорнийского клуба.

Однако Денвер сохраняет право повторить любое предложение по Уотсону и оставить игрока в составе, об этом сообщает ESPN.

Но, несмотря на это, Клипперс всё равно будут прилагать все усилия, чтобы подписать форварда.

К слову, агент Леброна раскрыл детали ухода своего клиента из Лейкерс.

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