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Футбол

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Энцо Фернандес вошел в историю мировых первенств.
Вчера, 23:50       Автор: Игорь Мищук
Энцо Фернандес забил юбилейный гол / Getty Images
Энцо Фернандес забил юбилейный гол / Getty Images

Сборная Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта совершила камбек и обыграла соперника со счетом 3:2.

Победным для аргентинцев забитым мячом на 90+2 минуте встречи отличился полузащитник Энцо Фернандес, а этот гол стал юбилейным 3000-м в истории чемпионатов мира.

Автором первого гола на мировых первенствах в 1930 году стал француз Люсьен Лоран в матче-открытии с Мексикой (4:1).

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Нидерландец Роб Ренсенбринк забил 1000-й мяч на ЧМ-1978 в поединке группового этапа с Шотландией (2:3).

2000-й гол на чемпионатах мира на свой счет записал швед Маркус Альбек в матче группового раунда против Англии (2:2) на мировом первенстве 2006 года.

Напомним, что в матче с Египтом Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира.

Источник видео: MEGOGO

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Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

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