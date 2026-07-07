iSport.ua
Русский Українська
Другие

МОК отменил свои рекомендации по поводу участия россиян в международных соревнованиях

Решение об использовании национальной символики страной-террористом на Олимпиадах будет принято позже.
Сегодня, 19:48       Автор: Игорь Мищук
МОК / Getty Images
МОК / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) снял свои рекомендации международным федерациям по поводу ограничений участия российских спортсменов и команд в международных соревнованиях.

Об этом говорится в соответствующем решении, опубликованном на официальном сайте МОК.

Решение МОК означает, что ограничения для российских спортсменов, действовавшие от начала полномасштабного российского вторжения в Украину, были сняты, а каждая международная федерация будет принимать решение о допуске россиян в соревнованиям самостоятельно.

При этом все российские спортсмены, которые возвращаются к международным соревнованиям, должны соответствовать антидопинговым требованиям и должны пройти многократное тестирование перед возвращением на основе оценки спортивного риска.

Также МОК временно отменил приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Комиссия МОК по правовым вопросам заявила, что ОКР больше не включает в свой состав никаких региональных спортивных организаций на территориях, которые пребывают под юрисдикцией Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Отмечается, что ОКР якобы подтвердил, что не проводит и не планирует проводить никакой деятельности на оккупированных территориях.

При этом МОК не будет проводить никаких мероприятий на территории России и не будет приглашать российских чиновников или государственных служащих на свои события. В то же время международные федерации теперь могут самостоятельно принимать решение, проводить ли мероприятия и спортивные соревнования в России, приглашать ли чиновников и разрешать ли использовать россиянам на соревнованиях их флаг и другую национальную символику.

Сам же МОК решение по поводу возможности демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других идентификационных знаков на Олимпийских играх примет позже.

Отметим, ранее МОК рекомендовал снять санкции с белорусских спортсменов и команд на международных соревнованиях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией МОК

Статьи по теме

НОК отреагировал на снятие рекомендаций по поводу допуска россиян к соревнованиям НОК отреагировал на снятие рекомендаций по поводу допуска россиян к соревнованиям
Участники Олимпийских игр могут получить грант Участники Олимпийских игр могут получить грант
Сборной Украины по водному поло засчитали техническое поражение за отказ играть с россиянами Сборной Украины по водному поло засчитали техническое поражение за отказ играть с россиянами
ЧМ-2026: Аргентина одержала волевую победу над Египтом, Швейцария встретится с Колумбией ЧМ-2026: Аргентина одержала волевую победу над Египтом, Швейцария встретится с Колумбией

Видео

Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках
Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 1/8 финала ЧМ-2026, старт Лиги чемпионов и Лиги конференций
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк пробилась в 1/4 финала Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

ЧМ-202621:40
ЧМ-2026: Аргентина одержала волевую победу над Египтом, Швейцария встретится с Колумбией
ЧМ-202621:05
Аргентина безумным камбеком не позволила Египту сотворить сенсацию на ЧМ-2026
Олимпийские виды20:48
НОК отреагировал на снятие рекомендаций по поводу допуска россиян к соревнованиям
ЧМ-202620:19
Месси стал автором антирекорда на ЧМ-2026
Олимпийские виды19:48
МОК отменил свои рекомендации по поводу участия россиян в международных соревнованиях
Бокс18:45
Бокс: расписание боев
Бокс18:35
Ромеро и Теофимо согласовали проведение титульного боя
ЧМ-202617:52
"Я не принимал участия в процессе": Балогун прокомментировал приостановку своей дисквалификации
Европа14:47
Сборная Португалии определилась с новым тренером
ЧМ-202614:15
"Переиграть финал": Кан иронично отреагировал на ситуацию с Балогуном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK