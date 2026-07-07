МОК отменил свои рекомендации по поводу участия россиян в международных соревнованиях

Решение об использовании национальной символики страной-террористом на Олимпиадах будет принято позже.

Международный олимпийский комитет (МОК) снял свои рекомендации международным федерациям по поводу ограничений участия российских спортсменов и команд в международных соревнованиях.

Об этом говорится в соответствующем решении, опубликованном на официальном сайте МОК.

Решение МОК означает, что ограничения для российских спортсменов, действовавшие от начала полномасштабного российского вторжения в Украину, были сняты, а каждая международная федерация будет принимать решение о допуске россиян в соревнованиям самостоятельно.

При этом все российские спортсмены, которые возвращаются к международным соревнованиям, должны соответствовать антидопинговым требованиям и должны пройти многократное тестирование перед возвращением на основе оценки спортивного риска.

Также МОК временно отменил приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Комиссия МОК по правовым вопросам заявила, что ОКР больше не включает в свой состав никаких региональных спортивных организаций на территориях, которые пребывают под юрисдикцией Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Отмечается, что ОКР якобы подтвердил, что не проводит и не планирует проводить никакой деятельности на оккупированных территориях.

При этом МОК не будет проводить никаких мероприятий на территории России и не будет приглашать российских чиновников или государственных служащих на свои события. В то же время международные федерации теперь могут самостоятельно принимать решение, проводить ли мероприятия и спортивные соревнования в России, приглашать ли чиновников и разрешать ли использовать россиянам на соревнованиях их флаг и другую национальную символику.

Сам же МОК решение по поводу возможности демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других идентификационных знаков на Олимпийских играх примет позже.

Отметим, ранее МОК рекомендовал снять санкции с белорусских спортсменов и команд на международных соревнованиях.

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