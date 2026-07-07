"Переиграть финал": Кан иронично отреагировал на ситуацию с Балогуном

Бывший кипер сборной Германии Оливер Кан иронично отреагировал на ситуацию с Фоларином Балогуном.

Напомним, что ФИФА отменила красную карточку форварда после звонка Трампа. В итоге США все равно вылетели от сборной Бельгии.

Кан заявил, что раз такая ситуация, то почему бы не отменить удаление Баллака в 2002 году, а заодно и дать Германии переиграть финал.

Раз уж мы теперь переписываем историю футбола, у меня есть предложение: я бы хотел, чтобы ФИФА отменила желтую карточку Михаэля Баллака в полуфинале чемпионата мира 2002 года, из-за которой он не смог принять участие в финале. И раз уж на то пошло, мы с тем же успехом могли бы переиграть финал против Бразилии

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