"Переиграть финал": Кан иронично отреагировал на ситуацию с Балогуном
Немец не смог пройти мимо скандала.
Бывший кипер сборной Германии Оливер Кан иронично отреагировал на ситуацию с Фоларином Балогуном.
Напомним, что ФИФА отменила красную карточку форварда после звонка Трампа. В итоге США все равно вылетели от сборной Бельгии.
Кан заявил, что раз такая ситуация, то почему бы не отменить удаление Баллака в 2002 году, а заодно и дать Германии переиграть финал.
Раз уж мы теперь переписываем историю футбола, у меня есть предложение: я бы хотел, чтобы ФИФА отменила желтую карточку Михаэля Баллака в полуфинале чемпионата мира 2002 года, из-за которой он не смог принять участие в финале.
И раз уж на то пошло, мы с тем же успехом могли бы переиграть финал против Бразилии
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!