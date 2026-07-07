ЧМ-2026: Анонс дня — Аргентина vs Египет, Швейцария vs Колумбия

Завершается стадия ⅛ финала текущего Чемпионата мира.

В матчах, которые состоятся 7 июля, определятся последние участники четвертьфинала.

Аргентина - Египет

7 июля | 19:00 | Мерседес-Бенц Стэдиум, Атланта, США

Источник: Getty Images

Многие нейтральные и не очень нейтральные фанаты, которые не симпатизируют сборной Аргентины, недовольны тем, через какой путь пройдут “альбиселесте”, чтобы потенциально добраться до финала.

В 1/16 финала команда Лионеля Скалони прошла Кабо-Верде, а в группе не встретилась ни с одной топ-сборной. В ⅛ финала Аргентину будет ожидать Египет.

Еще одна сборная, которая никогда не хватала звезд с неба и лишь на прошлой стадии одержала первую победу в плей-офф Чемпионата мира.

Команда Хоссама Хассана прошла через относительно сложный для себя путь. Сборной Египта пришлось сыграть против Бельгии еще на стадии группового этапа.

В 1/16 команда Хассана сыграла с крепкой Австралией, которую прошла лишь в серии пенальти, поэтому номинальный фаворит данного матча очевиден.

Интересный факт: Лионель Месси и Килиан Мбаппе являются единственными футболистами, которые забивали 7 голов на двух Чемпионатах мира подряд.

На сайте betking на победу Аргентины можно поставить с коэффициентом 1.40, тогда как победа Египта оценивается коэффициентом 9.50. Коэффициент на ничью в основное время — 4.75.

Швейцария – Колумбия

7 июля | 23:00 | Би-Си-Плейс, Ванкувер, Канада.

Источник: Getty Images

Несмотря на свою “непривлекательную” вывеску, этот матч может получиться довольно интересным для нейтральных фанатов.

Казалось бы, что может быть интересного в матче сборных, которые не имеют большого количества мировых звезд в своих составах, однако именно это в них и интересно.

Швейцария и Колумбия являются самыми стабильными “середняками” двух исторически сильнейших футбольных континентов, обе команды играют в довольно привлекательный футбол на этом турнире, поэтому тот, кто решит посмотреть этот матч, вряд ли пожалеет.

Также в пользу просмотра этого матча говорит тот факт, что команды достаточно равны, выделить явного фаворита в этом матче довольно сложно.

Что касается их пути на турнире, то Швейцария прошла через группу с Канадой, Катаром и Боснией и Герцеговиной, а в 1/16 победила Алжир. Колумбии пришлось пройти через несколько более сложных соперников. Команда Нестора Лоренсо победила, в частности, сборную Португалии в группе.

Интересный факт: Игрок сборной Швейцарии Йоан Манзамби может претендовать на звание одного из открытий турнира. На счету Манзамби уже 3+2 в 4 матчах.

Источник: Getty Images

В линии betking можно поставить на победу Швейцарии с коэффициентом 3.60, тогда как вероятность успеха Колумбии представлена показателем 2.25, а на ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 3.14.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "Слотс Ю.Эй": Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (Решение ДАУ ПлейСити №82-Р от 25.03.2026) и от 15.09.2023 (Решение КРАИЛ №245 от 31.08.2023), а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024), выданы сроком на 5 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!