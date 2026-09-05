Карпаты - Шахтер 1:2: обзор матча и результат игры 05.09.2026

В субботу, 5 сентября, во Львове состоялся центральный матч пятого тура украинской Премьер-лиги, в котором Карпаты принимали Шахтер.

Действующий чемпион Украины пропустил первым, однако в итоге сумел справиться с соперником и одержал волевую победу со счетом 2:1.

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Карпаты достаточно быстро повели в противостоянии, открыв счет во встрече на 12-й минуте. В ходе затяжной атаки голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык среагировал на два удара от львовян, однако мяч оказался у Ивана Калеро, который прострелил в центр вратарской, откуда Назарий Русин переправил его в сетку.

Восстановить паритет "горняки" смогли в середине первого тайма. На 25-й минуте вратарь "зелено-белых" Денис Марченко отразил перед собой удар Марлона Гомеса, а на добивании успешно сыграл Лука Мейреллиш.

А во второй половине поединка Шахтеру удалось добыть победный результат и забрать три очка в этом матче. На 67-й минуте Изаки Силва отличной разрезной передачей из глубины вывел на ворота Алиссона, который переиграл голкипера, отправив мяч в правый нижний угол ворот.

Шахтер после пяти сыгранных матчей занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков. Карпаты расположились строчкой ниже, имея в своем активе десять баллов.

Статистика матча Карпаты - Шахтер 5-го тура чемпионата Украины

Карпаты - Шахтер 1:2

Голы: Русин, 12 - Мейреллиш, 25, Алиссон, 67

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 7 - 11

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 5 - 1

Фолы: 14 - 9

Карпаты: Марченко - Иван (Мирошниченко, 80), Бабогло, Педрозу, Лях - Чачуа, Моха, Феллипе (Сери, 59) - Алькайн (Карабин, 88), Русин (Сифуэнтес, 80), Вантух (Иглесиас, 80).

Шахтер: Ризнык - Караваев, Бондар, Матвиенко, Педро Энрике - Очеретько, Назарина (Изаки, 64), Марлон Гомес (Крыськив, 90+2) - Алиссон (Лукас, 70), Мейреллиш (Элиас, 64), Невертон (Мендоза, 64).

Предупреждения: Моха - Бондар, Невертон, Лукас.

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