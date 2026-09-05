iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Жена Конопли после языкового скандала возобновила TikTok с треками российских исполнителей

Анастасия Конопля вернулась к активности в TikTok, где снова использует русскоязычные песни и звуки.
Сегодня, 15:41       Автор: Сергей Носенко
Ефим Конопля / Getty Images
Ефим Конопля / Getty Images

Жена защитника донецкого Шахтера и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия возобновила ведение своего TikTok-аккаунта @iamkotikkk после перерыва. Новые публикации появились около четырех дней назад.
До этого последнее сообщение на странице было опубликовано в мае 2026 года. После языкового скандала в начале года Анастасия на время изменила характер своего контента: в некоторых публикациях использовала украинские подписи или нейтральные звуковые дорожки.
После возвращения ситуация изменилась. В новых видео она использует русскоязычные треки и звуки. В нескольких роликах Анастасия демонстрирует свою новую машину.

@iamkotikkk Inst: iamkotikk #family #happy #birthday ♬ оригинальный звук - Василий Вакуленко

Ранее Конопля уже оказывалась в центре языкового скандала. В январе после российского ракетного удара по Львову она опубликовала пост на русском, в котором назвала счастьем осознание того, что удар нанес не ядерный боеприпас, а "просто-напросто "Орешник". Ее слова вызвали волну критики.
После замечаний Анастасия вступила в спор с подписчиками и, в частности, посоветовала одному из критиков "кастрюлю надеть". Впоследствии она удалила резкие комментарии и опубликовала объяснения на украинском, заявив, что ее предыдущий пост был эмоциональной реакцией на пережитый обстрел.

Напомним, болельщики освистали Бондаренко: украинский полузащитник подвергся критике со стороны фанатов своей команды, несмотря на ее победу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер конопля

Статьи по теме

Бразильский легионер Шахтера прибыл в Украину для завершения реабилитации Бразильский легионер Шахтера прибыл в Украину для завершения реабилитации
Полесье нанесло в гостях поражение Шахтеру Полесье нанесло в гостях поражение Шахтеру
Шахтер - Полесье: анонс матча чемпионата Украины Шахтер - Полесье: анонс матча чемпионата Украины
"Не боимся, но имеем большое уважение": Тренер Шахтера оценил соперников в Лиге чемпионов "Не боимся, но имеем большое уважение": Тренер Шахтера оценил соперников в Лиге чемпионов

Видео

Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: дерби Карпаты — Шахтер, игры Манчестер Сити, Интера, Баварии
просмотров
Свитолина пробилась в третий круг US Open
просмотров
УПЛ: нулевая ничья Черноморца и Левого Берега, Полесье примет Кудривку
просмотров
Костюк выбила "нейтралку" в третьем круге US Open-2026
просмотров

Последние новости

Футзал16:55
Экстра-лига по футзалу: ХИТ обыграл Ураган, Сокол одержал победу над Атлетиком
Формула 116:30
Гран-при Италии: Расселл показал лучший результат в третьей практике
Футбол15:41
Жена Конопли после языкового скандала возобновила TikTok с треками российских исполнителей
Футбол15:05
Колос вырвал ничью с Кривбасом на последних минутах
Футбол14:49
Модрич продолжит выступать за сборную
Футбол14:26
Барселона определилась с капитанами на новый сезон: Ямаль вошел в пятерку
Футбол14:07
Финалист Кубка Украины добыл победу в напряженном матче
Футбол13:22
Александрия нашла замену ушедшему легионеру: новый форвард уже подписал контракт
Автоспорт12:29
Украинец набрал первые очки в Формуле Regional Europe
Футбол11:55
"Артем, уходи!" Болельщики освистали Бондаренко после победы Аль-Ахли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK