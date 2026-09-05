Жена Конопли после языкового скандала возобновила TikTok с треками российских исполнителей

Анастасия Конопля вернулась к активности в TikTok, где снова использует русскоязычные песни и звуки.

Жена защитника донецкого Шахтера и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия возобновила ведение своего TikTok-аккаунта @iamkotikkk после перерыва. Новые публикации появились около четырех дней назад.

До этого последнее сообщение на странице было опубликовано в мае 2026 года. После языкового скандала в начале года Анастасия на время изменила характер своего контента: в некоторых публикациях использовала украинские подписи или нейтральные звуковые дорожки.

После возвращения ситуация изменилась. В новых видео она использует русскоязычные треки и звуки. В нескольких роликах Анастасия демонстрирует свою новую машину.

Ранее Конопля уже оказывалась в центре языкового скандала. В январе после российского ракетного удара по Львову она опубликовала пост на русском, в котором назвала счастьем осознание того, что удар нанес не ядерный боеприпас, а "просто-напросто "Орешник". Ее слова вызвали волну критики.После замечаний Анастасия вступила в спор с подписчиками и, в частности, посоветовала одному из критиков "кастрюлю надеть". Впоследствии она удалила резкие комментарии и опубликовала объяснения на украинском, заявив, что ее предыдущий пост был эмоциональной реакцией на пережитый обстрел.

Напомним, болельщики освистали Бондаренко: украинский полузащитник подвергся критике со стороны фанатов своей команды, несмотря на ее победу.

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