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Футбол

Финалист Кубка Украины добыл победу в напряженном матче

Футбольный клуб Чернигов оказался сильнее тернопольской Нивы благодаря единственному точному удару Сердюка в первой половине встречи.
Сегодня, 14:07       Автор: Сергей Носенко
Чернигов - Нива / facebook
Чернигов - Нива / facebook

Команда Чернигова, которая в минувшем сезоне громко заявила о себе, дойдя до решающего матча розыгрыша национального Кубка, успешно провела очередное футбольное противостояние.

Коллектив сумел сломить сопротивление тернопольской Нивы и заработать победный результат.

Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, который болельщики увидели в середине первого тайма. Главным действующим лицом в голевой атаке выступил футболист черниговцев Сердюк.

Чернигов — Нива Тернополь — 1:0
Гол: Сердюк (середина первого тайма).

Напомним, Александр Усик получил медаль за игровые результати команды Полесье.

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