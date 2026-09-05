Финалист Кубка Украины добыл победу в напряженном матче
Футбольный клуб Чернигов оказался сильнее тернопольской Нивы благодаря единственному точному удару Сердюка в первой половине встречи.
Команда Чернигова, которая в минувшем сезоне громко заявила о себе, дойдя до решающего матча розыгрыша национального Кубка, успешно провела очередное футбольное противостояние.
Коллектив сумел сломить сопротивление тернопольской Нивы и заработать победный результат.
Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, который болельщики увидели в середине первого тайма. Главным действующим лицом в голевой атаке выступил футболист черниговцев Сердюк.
Чернигов — Нива Тернополь — 1:0
Гол: Сердюк (середина первого тайма).
Напомним, Александр Усик получил медаль за игровые результати команды Полесье.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!