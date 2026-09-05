Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе снялись с парного разряда US Open-2026

Украинка и румынка не продолжат выступления в парном турнире после победы в стартовом матче.

Костюк и Русе в первом круге US Open-2026 обыграли венгерку Панну Удварди и бразильянку Лауру Пигосси со счетом 6:3, 6:4 и вышли во второй круг.

Однако на следующий матч украинско-румынский дуэт не вышел и выбыл из дальнейшей борьбы в парном разряде. Официальная причина снятия не сообщается.

Таким образом, Костюк продолжит выступления на US Open-2026 только в одиночном разряде.

4 сентября украинка вышла в 1/8 финала, где 6 сентября сыграет с чешкой Линдой Носковой. Матч станет борьбой за выход в четвертьфинал турнира.

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