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Карпаты – Шахтер: как букмекеры оценивают шансы команд?

Совместно с BETKING, лицензированным партнером проекта в сфере ставок, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.
Сегодня, 18:25       Автор: Василий Медвидь
Карпаты - Шахтер / fckarpaty.com
Карпаты - Шахтер / fckarpaty.com

Матч между Карпатами и Шахтером является самой громкой на момент начала сезона вывеской. Команда Франа Фернандеса начала сезон значительно лучше, чем от нее ожидали даже ее собственные фанаты, а вот Шахтер уже допустил одну осечку, поэтому в этом матче будет гораздо более мотивирован, чем обычно.

Несмотря на положение в турнирной таблице, именно Шахтер является фаворитом этого матча.

• 05.09, 18:00 | Карпаты – Шахтер

Эксперты BETKING уверены в победе Шахтера. На команду Турана можно поставить с коэффициентом 1.85, на ничью с коэффициентом 3.98, а триумф коллектива Фернандеса оценивается коэффициентом 4.20.

Карпаты забивали первыми в 7 из 8 последних домашних матчей. Коэффициент на то, что «львы» забьют первыми в этом матче, – 2.45.

Лишь в 1 из последних 7 домашних матчей Карпат забивали обе команды. Коэффициент на то, что обе команды забьют в этом поединке, – 1.80.

В 9 из 11 последних выездных матчей Шахтера было забито как минимум 3 гола. Коэффициент на тотал больше 2.5 в этой игре – 1.85.

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