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Футбол

Мареска назвал новую группу капитанов Манчестер Сити

Рубен Диаш пока получит повязку.
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Рубен Диаш / Getty Images
Рубен Диаш / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска назвал, кто будут новыми капитанами команды.

Напомним, что в прошлом сезон основным капитаном был Бернарду Силва, а Родри его подменял.

Оба игрока покинули команду, потому Мареска выбрал новых лидеров. В их число вошли Рубен Диаш, Эрлинг Холанд, Марк Гэхи и Джанлуиджи Доннарумма.

По словам наставника, в следующих матчах с капитанской повязкой выйдет Диаш, а затем он и его тренерский штаб оценят ситуацию.

Ранее также сообщалось, что Арсенал оформил рекордную продажу.

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