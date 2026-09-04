Арсенал за рекордную сумму продал вингера в Саудовскую Аравию

Левый вингер лондонского Арсенала Габриэл Мартинелли перешел в Аль-Хиляль.

О подписании 25-летнего игрока сообщает официальный сайт саудовского клуба.

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Бразильский футболист заключил с Аль-Хилялем контракт на четыре года - до лета 2030 года и будет выступать в составе своей новой команды под 7-м номером.

📄 "غابرييل مارتينيلي" هلاليًا لمدة أربعة أعوام 🔹 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 3, 2026

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, сумма трансфера составила 70 миллионов евро, что стало рекордной продажей в истории Арсенала.

Ранее самым дорогим исходящим трансфером лондонского клуба был переход Алекса Окслейда-Чемберлена в Ливерпуль летом 2017 года за 38 миллионов евро.

Напомним, что Мартинелли выступал за Арсенал с лета 2019 года. В прошлом сезоне вингер провел в составе "канониров" 53 матча во всех турнирах, отличившись 11 голами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Барселона подписала нападающего Арсенала.

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