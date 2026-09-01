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Футбол

Барселона объявила о переходе нападающего Арсенала

Габриэл Жезус стал игроком каталонского клуба.
Сегодня, 17:28       Автор: Игорь Мищук
Габриэл Жезус / Getty Images
Габриэл Жезус / Getty Images

Бразильский нападающий Габриэл Жезус перешел из лондонского Арсенала в Барселону.

О подписании 29-летнего футболиста каталонский клуб объявил на своем официальном сайте.

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Бразильский форвард заключил с Барселоной контракт на три сезона - до 30 июня 2029 года.

Финансовые детали трансфера не разглашаются, однако, по информации СМИ, сумма компенсации составила 10 миллионов евро. Также сделка предусматривает бонусные выплаты.

Напомним, что Жезус летом 2022 года перешел в Арсенал из Манчестер Сити за 52 миллиона евро. Всего в составе лондонской команды бразилец провел 123 матча, в которых забил 32 гола и отдал 22 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Барселона подписала голкипера сборной Хорватии.

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