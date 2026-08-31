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Футбол

Челси согласовал покупку защитника Аталанты, который сразу отправится в аренду

18-летний Онест Аханор подпишет контракт с лондонским клубом.
Сегодня, 14:59       Автор: Игорь Мищук
Онест Аханор / Getty Images
Онест Аханор / Getty Images

Челси договорился с Аталантой о переходе защитника итальянской команды Онеста Аханора.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "синие" заплатят за 18-летнего футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47 миллионов евро), а сегодня игрок должен будет пройти медицинское обследование.

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При этом после подписания контракта с лондонским клубом итальянский защитник сразу отправится в годичную аренду и отыграет этот сезон за Кристал Пэлас.

Аханор является воспитанником Дженоа, а минувшим летом Аталанта приобрела его за 16 миллионов евро. В прошлом сезоне защитник провел в составе команды 35 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Челси собирается отправить украинца Михаила Мудрика в аренду до закрытия трансферного окна.

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