Промоутер Хрговича назвал его потенциальных соперников после победы над Итаумой
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича, высказался о его будущем после победы над Мозесом Итаумой.
Представитель боксера отметил, что его клиент может встретиться в ринге с Фрэнком Санчесом или же они попытаются уговорить кубинца позволить хорвату провести объединительный бой против обладателя титула WBC Агита Кабайела.
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"В данный момент Хргович не может подраться с Агитом Кабайелом. Он обязан провести бой с Фрэнком Санчесом, так как тот отошел в сторону. Поэтому посмотрим, что произойдет.
Посмотрим, удастся ли нам как-то договориться с Фрэнком в плане отступных, чтобы устроить объединительный бой", - приводит слова Уоррена talkSPORT.
Ранее Итаума впервые высказался о неожиданном поражении от Хрговича.
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