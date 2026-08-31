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"Уверен, что получил опыт": Итаума впервые высказался о неожиданном поражении от Хрговича

Британский боксер объяснил свое неудачное выступление.
Сегодня, 11:19       Автор: Игорь Мищук
Хргович победил Итауму / Getty Images
Хргович победил Итауму / Getty Images

Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума сделал первое заявление после своего неожиданного поражения от Филипа Хрговича в бою за вакантный титул IBF.

Боксер поздравил своего хорватского соперника с победой и признал, что уступил более опытному бойцу.

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"Итак, вчера был не мой вечер. Мы стремились к величию, но просто проиграли более опытному боксеру. Хочу поздравить Филипа Хрговича с победой. И хотя я не добился желаемого результата, я уверен, что получил опыт, который возьму с собой в будущие поединки.

Хочу поблагодарить болельщиков как на арене, так и за ее пределами. Вы сделали этот вечер еще более особенным и эмоциональным, чем я ожидал. Это был чертовски хороший бой, и я благодарю Queensberry и DAZN за организацию этого шоу.

Да хранит вас Господь, берегите себя, и я еще вернусь", - заявил Итаума у себя в Instagram.

Напомним, что Хргович победил Итауму техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал чемпионский пояс IBF.

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