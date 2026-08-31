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Свитолина одержала разгромную победу в стартовом матче US Open-2026

Украинская теннисистка уверенно прошла аргентинскую соперницу.
Сегодня, 08:58       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) уверенно стартовала в одиночном разряде US Open-2026.

В своем матче первого круга украинка встречалась с аргентинкой Соланой Сьеррой (№87 WTA) и одержала разгромную победу в двух сетах, отдав сопернице только три гейма - 6:1, 6:2.

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Матч продолжался 53 минуты. Свитолина за игру выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

US Open-2026
Первый круг

Элина Свитолина (Украина) - Солана Сьерра (Аргентина) 6:1, 6:2

Соперницей Свитолиной во втором раунде станет победительница матча между австралийкой Майей Джойнт и нейтральной теннисисткой Людмилой Самсоновой.

Напомним, ранее Даяна Ястремская вылетела с US Open.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Элина Свитолина

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