Свитолина снялась с турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с матча третьего раунда на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Соперницей украинки должна была стать представительница Китая Ван Сиюй, которая автоматически вышла в следующий круг.

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Напомним, что в предыдущем матче второго раунда против Терезы Валентовой Свитолина вызывала на корт физиотерапевта из-за проблем с правой лодыжкой.

Украинская теннисистка подтвердила, что не сможет продолжить выступления в Цинциннати из-за травмы.

"К сожалению, я сделала все возможное, чтобы восстановиться, но из-за травмы, полученной в Торонто, а также того, что я сыграла в матче второго круга, я не успела восстановиться так, как хотела, чтобы быть готовой к следующему поединку.

Я очень хотела здесь сыграть. Конечно, у меня отличные воспоминания о выступлениях здесь и о том, как далеко я проходила на этом турнире. Два дня назад я провела здесь отличный матч. Очень грустно сниматься с турнира на этом этапе", - приводит слова Свитолиной Cincinnati Open.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк непростой победой стартовала на турнире в Цинциннати.

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