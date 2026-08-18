Украинка со своим звёздным супругом получили уайлд-кард на US Open-2026

Свитолина и Монфис дебютируют в миксте вместе с Соболенко, Джоковичем и Швёнтек.

Украинка Элина Свитолина и её супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, получили wild card в основную сетку смешанного парного разряда Открытого чемпионата США‑2026.

Для звёздной пары этот турнир станет дебютом на профессиональном уровне в одном дуэте. Ранее Свитолина и Монфис уже выходили на корт вместе, но только на выставочных соревнованиях.

В миксте также выступят другие известные теннисисты: Арина Соболенко и Новак Джокович, Елена Рыбакина и Тейлор Фриц, Ига Швёнтек и Каспер Рууд. Всего в основной сетке сыграют 16 пар.

An all-star field 🤩



Direct entries and wild cards are confirmed for the US Open Mixed Doubles Championship presented by Vital Proteins. pic.twitter.com/KHAINMkPaV — US Open Tennis (@usopen) August 17, 2026

Добавим, что матчи смешанного парного разряда пройдут 24-26 августа.

Ранее Свитолина сумела совершить камбэк и вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати.

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