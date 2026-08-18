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Футбол

Google стал партнёром Арсенала

Теперь фанаты смогут использовать ИИ для разбора игры команды.
Сегодня, 08:21       Автор: Валентина Чорноштан
Арсенал Google Pixel / Arcenal.com
Арсенал Google Pixel / Arcenal.com

Арсенал объявил о новом этапе сотрудничества с Google.

Как передаёт пресс-служба лондонской команды, в рамках многолетнего соглашения Google Gemini стал официальным AI-партнёром клуба, а Google Pixel продолжит работу в статусе официального мобильного партнёра.

Благодаря Gemini болельщики смогут анализировать матчи и новичков команды, разбирать спорные эпизоды и синхронизировать календарь встреч.

К тому же клуб планирует создавать больше эксклюзивного закулисного контента с матчей и тренировочной базы, включая новые ракурсы и материалы о жизни игроков вместе с Google Pixel.

Ранее стало известно, какой европейский чемпионат станет первым с технологией Connected Ball.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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