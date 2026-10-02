Ярмоленко, Яремчук, Цыганков - в старте: Украина назвала состав на матч с Северной Ирландией

Андреа Мальдера определился с первой одиннадцаткой на поединок Лиги наций.

В пятницу, 2 октября, сборная Украины проведет номинально домашний матч против Северной Ирландии в третьем туре Дивизиона B Лиги наций.

Перед поединком главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера огласил стартовый состав своей команды.

Читай также: Украина - Северная Ирландия: прогноз на матч Лиги наций 2 октября

Украина : Ризнык - Бондар, Забарный, Сарапий, Матвиенко - Цыганков, Очеретько, Бражко, Судаков - Ярмоленко, Яремчук.

: Ризнык - Бондар, Забарный, Сарапий, Матвиенко - Цыганков, Очеретько, Бражко, Судаков - Ярмоленко, Яремчук. Запасные: Ермаков, Трубин, Крупский, Михавко, Шапаренко, Пономаренко, Сикан, Варфоломеев, Назаренко, Назарина, Зубков, Краснопир.

Также свой стартовый состав назвала сборная Северной Ирландии.

Северная Ирландия : П. Чарльз - Атчесон, Макконуилл, Браун, Гилмор - Прайс, Ш. Чарльз, Девлин - Хьюм, Донли, Моррисон.

: П. Чарльз - Атчесон, Макконуилл, Браун, Гилмор - Прайс, Ш. Чарльз, Девлин - Хьюм, Донли, Моррисон. Запасные: Хазард, Пикок-Фаррелл, Дэвенни, Томпсон, О'Нилл, Д. Чарльз, Смит, Форбс, Келли, Макнейр, Грэм, Мадженнис.

Напомним, что матч Украина - Северная Ирландия состоится в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На данный момент украинская и североирландская сборные делят лидерство в группе B2 Лиги наций, набрав по четыре очка.

Ранее сообщалось, что Украину и Северную Ирландию рассудит рефери, до этого не пересекавшийся с украинскими командами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!