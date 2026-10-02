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"Моя совесть чиста": Тренер сборной Португалии высказался о конфликте с Роналду

Жорже Жезуш отреагировал на скандальную ситуацию в национальной команде.
Сегодня, 19:34       Автор: Игорь Мищук
Жорже Жезуш / Getty Images
Жорже Жезуш / Getty Images

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал конфликт с Криштиану Роналду, из-за которого звездный футболист покинул расположение национальной команды.

72-летний специалист пообещал обсудить эту ситуацию после заключительного в это международное окно матча португальцев в Лиге наций против Норвегии, который состоится 4 октября.

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"На данный момент этот вопрос закрыт. Я много лет в футболе и знаю, что не сделал ничего, чтобы этот процесс продолжался так же. Чиста ли моя совесть? Вполне. После матча c Норвегией на Драгау мы поговорим на эту тему.

Никто не может отрицать, что Роналду является символом. Он знаковая фигура, и это не подлежит сомнению", - приводит слова Жезуша TVI Noticias.

Напомним, ранее из-за конфликта с главным тренером и недовольства количеством своего игрового времени Роналду покинул расположение сборной Португалии, после чего появилась информация о возможном завершении игроком международной карьеры.

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