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Украинка выиграла второй этап Тура Коста-Рики и возглавила общий зачет

Украинская велогонщица Наталия Сафрониук, выступающая за мексиканскую команду PatoBike BMC, одержала победу на втором этапе Вуэльты Коста-Рики среди женщин 2026 года.
Сегодня, 15:18       Автор: Сергей Носенко
Vuelta Femenina Costa Rica 2026
Vuelta Femenina Costa Rica 2026

Дистанция этапа составила 105 километров — спортсменки стартовали в Тиларане, а финишировали в Ла-Фортуне. Сафрониук показала результат 3 часа 00 минуты 41 секунда и выиграла финишный спринт.

Второй стала чилийка Каталина Сото, третье место заняла ее соотечественница Аранса Вильялон. 

Для Сафрониук это уже второй подиум на нынешней Вуэльте. В стартовом этапе украинка финишировала второй, уступив Сото, а после победы во второй гонке перехватила лидерство в генеральной классификации.

После двух этапов Сафрониук имеет общее время 5:56:32. Столько же показывают Каталина Сото, нидерландка Софи Лоохуис и костариканка Глориана Кесада, однако украинка возглавляет классификацию по дополнительным показателям. Кроме того, Сафрониук лидирует в зачете Sub-23. 

Третий этап Вуэльты Коста-Рики состоится 2 октября. Велогонщицы проедут 125 километров от Ла-Фортуны до Гуапилеса.

А тем временем 58-летний украинский стрелок завоевал серебро чемпионата Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: велогонка

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