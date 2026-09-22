Велогонщица, которая переодевалась в мужчину, завоевала серебро Азиады

Афганская велогонщица Фари́ба Хашими завоевала серебряную медаль в шоссейной гонке на Азиатских играх в Японии.

Хашими начала заниматься велоспортом в 15 лет, последовав примеру своей сестры Юлдуз, также профессиональной велогонщицы. Однако тренировки в родной провинции Фарьяб были опасными.

"Я всегда одевалась как мужчина, чтобы пойти на тренировку, надевая две или три разные маски, чтобы люди меня не узнали и не напали на меня", — рассказала спортсменка Reuters.

По ее словам, во время тренировок в нее могли бросать камни.

После переезда в Италию в 2021 году Хашими продолжила профессиональную карьеру при поддержке бывшей чемпионки мира Алессандры Каппеллотто. В 2024 году Фари́ба и ее сестра представляли Афганистан на Олимпиаде в Париже.

На нынешней Азиаде Хашими сначала заняла седьмое место в индивидуальной гонке с раздельным стартом, а во вторник завоевала серебро в шоссейной гонке.

По словам спортсменки, ее медаль должна показать стойкость афганских женщин.

"Я не одна. Я знаю, что за мной стоят миллионы женщин из разных стран, у которых такая же мечта", — добавила она.

Напомним, на женском Тур-де-Франс разорелся скандал из-за грудей.

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