iSport.ua
Русский Українська
Другие

Велогонщица, которая переодевалась в мужчину, завоевала серебро Азиады

Афганская велогонщица Фари́ба Хашими завоевала серебряную медаль в шоссейной гонке на Азиатских играх в Японии.
Сегодня, 21:15       Автор: Сергей Носенко
Фаріба Хашими / Getty Images
Фаріба Хашими / Getty Images

Хашими начала заниматься велоспортом в 15 лет, последовав примеру своей сестры Юлдуз, также профессиональной велогонщицы. Однако тренировки в родной провинции Фарьяб были опасными.

"Я всегда одевалась как мужчина, чтобы пойти на тренировку, надевая две или три разные маски, чтобы люди меня не узнали и не напали на меня", — рассказала спортсменка Reuters.

По ее словам, во время тренировок в нее могли бросать камни.

После переезда в Италию в 2021 году  Хашими продолжила профессиональную карьеру при поддержке бывшей чемпионки мира Алессандры Каппеллотто. В 2024 году Фари́ба и ее сестра представляли Афганистан на Олимпиаде в Париже.

На нынешней Азиаде Хашими сначала заняла седьмое место в индивидуальной гонке с раздельным стартом, а во вторник завоевала серебро в шоссейной гонке.

По словам спортсменки, ее медаль должна показать стойкость афганских женщин.

"Я не одна. Я знаю, что за мной стоят миллионы женщин из разных стран, у которых такая же мечта", — добавила она.

Напомним, на женском Тур-де-Франс разорелся скандал из-за грудей.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: велогонка Афганистан

Статьи по теме

На этапе Тура Страны Басков случилась жуткая авария, вследствие которой участники получили серьезные травмы На этапе Тура Страны Басков случилась жуткая авария, вследствие которой участники получили серьезные травмы
Футболист сборной Афганистана погиб при попытке бежать из страны Футболист сборной Афганистана погиб при попытке бежать из страны
Европейские игры: Соловей выиграла золотую медаль в гонке по очкам Европейские игры: Соловей выиграла золотую медаль в гонке по очкам
Более 200 велосипедистов покорили Андреевский спуск в соревновании Red Bull Володар Гори Более 200 велосипедистов покорили Андреевский спуск в соревновании Red Bull Володар Гори

Видео

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Биатлон22:52
"Это неправда": Федерация биатлона Украины об исключении Валерии Дмитренко
Бокс22:18
"Я идиот": чемпион UFC попал в серьезную аварию
Европа21:53
Трубина могут вернуть в основу Бенфики после матча с Миланом
Велоспорт21:15
Велогонщица, которая переодевалась в мужчину, завоевала серебро Азиады
Футбол20:45
Мбаппе заболел и не тренируется
Футбол20:14
Реал потребовал сменить президента Ла Лиги
Футбол19:26
Жадсон отказался ехать в Москву на прощальный матч Вагнера Лава
Другие страны18:55
"Думал, мне уже конец": Таунсенд после эпизода с катком
Европа18:18
Артета согласовал новый контракт с Арсеналом
Киберспорт17:30
NAVI обыграли 1w и вышли в плей-офф PGL Wallachia Season 9
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK