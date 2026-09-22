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Футбол

Реал потребовал сменить президента Ла Лиги

Мадридский клуб назвал его последние высказывания в адрес команды неприемлемыми.
Сегодня, 20:14       Автор: Сергей Носенко
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Реал выступил с официальным заявлением:

"Наш клуб считает неприемлемым, что президент Ла Лиги использует свое институциональное положение для продолжения дискредитации и нападок на мадридский Реал".

В клубе добавили, что испанскому профессиональному футболу "срочно нужен лидер", способный руководить соревнованиями и соблюдать принцип нейтралитета.

Конфликт обострился после мадридского дерби, в котором Реал уступил Атлетико со счетом 1:2. После матча клуб опубликовал на своем сайте отчет под заголовком "Ужасное судейство решило исход дерби".

Мадридцы были недовольны несколькими эпизодами встречи, в частности отсутствием удаления защитника Атлетико Кристиана Ромеро после фола на Джуде Беллингеме.

Главный тренер Реала Жозе Моуринью также резко раскритиковал работу арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Ариаса и заявил, что его команда сможет бороться за титул, если ей позволят соревноваться на равных условиях.

Тебас в ответ заявил, что разговоры о предвзятом отношении судей к Реалу напоминают ему "жизнь в другой галактике". По его словам, клубу удобнее говорить о предполагаемом заговоре, чем объяснять происходящее на поле.

Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года. В декабре 2023-го он был переизбран на четвертый срок без конкурентов, а его нынешний мандат рассчитан до 2027 года.

Напомним, Ортиса Ариаса наказали после скандального судейства в дерби Мадрида

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Хавьер Тебас

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