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Футбол

Ортиса Ариаса наказали после скандального судейства в дерби Мадрида

Испанский арбитр Мигель Анхель Ортис Ариас пропустит как минимум два тура Ла Лиги после судейства матча 7-го тура между Атлетико и Реалом.
Сегодня, 19:58       Автор: Сергей Носенко
Мигель Анхель Ортис Ариас / Getty Images
Мигель Анхель Ортис Ариас / Getty Images

По информации испанского издания Archivo VAR, арбитр получил так называемый neverazo — его не будут назначать на матчи чемпионата в течение как минимум двух туров. При этом официального подтверждения от Комитета технических арбитров Испании пока нет.

Ортис Ариас оказался в центре критики из-за нескольких спорных решений в мадридском дерби, которое Атлетико выиграл со счетом 2:1.

В частности, арбитр сначала показал желтую карточку Джуду Беллингему, хотя нарушение правил совершил Кристиан Ромеро. После вмешательства VAR Ортис Ариас исправил решение и вынес предупреждение защитнику Атлетико.

Также судья не удалил Ли Кан Ина за жесткий фол против Федерико Вальверде. Позже Комитет технических арбитров признал, что в этом эпизоде футболист Атлетико заслуживал красную карточку.

Еще один спорный момент произошел после удара Килиана Мбаппе в штрафной площади Атлетико. Мяч попал в руку игроку мадридской команды, однако Ортис Ариас не назначил пенальти.

К слову, капитан сборной Швейцарии Сандерленда Гранит Джака оказался под следствием прокуратуры Люцерна из-за поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Реал Мадрид

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