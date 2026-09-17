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Украинский футболист подписал соглашение с Реалом

Самуэль Осипович продолжит карьеру в академии мадридского Реала. 13-летний игрок присоединился к команде королевского клуба U-14.
Сегодня, 18:15       Автор: Сергей Носенко
Самуэль Осипович / Instagram
Самуэль Осипович / Instagram

Осипович является воспитанником ДЮФК Прогресс Софиевский из Киевской области.

О переходе украинца в академию Реала сообщил его прежний клуб. По данным ДЮФК, Самуэль 2013 года рождения подписал соглашение с академией мадридского гранда.

В Прогрессе отметили, что переход стал результатом ежедневной работы футболиста, его настойчивости, поддержки семьи и труда тренеров. В клубе также пожелали Осиповичу успешного нового этапа футбольной карьеры.

Информацию о деталях соглашения и сроке контракта стороны пока не озвучили.

Напомним, Интер Майами с Месси стал обладателем Кубка чемпионов

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: u-14 Реал Мадрид

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