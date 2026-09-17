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Футбол

"Рад вернуться и приносить пользу": Яремчук отреагировал на первый в сезоне гол за Олимпиакос

Украинский форвард поделился эмоциями от победного мяча в матче Лиги Европы.
Сегодня, 13:07       Автор: Игорь Мищук
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Украинский нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук высказался о своем голе в матче Лиги Европы против Ягеллонии, который стал для него первым в этом сезоне.

Накануне греческая команда в домашнем поединке обыграла соперника со счетом 2:1, а украинец на 84-й минуте забил победный мяч.

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"Очень рад снова играть перед этими невероятными болельщиками. Рад вернуться и снова приносить пользу Олимпиакосу.

Это лето принесло немало сложных моментов, но я никогда не терял своей страсти и любви к футболу.

Я всегда буду отдавать все ради людей, которые рядом со мной, и тех, кто меня поддерживает, несмотря ни на что. Этот период также показал мне, кто был по-настоящему искренним и кто оставался рядом, когда было нелегко. И я никогда этого не забуду.

Впереди еще много работы. Остаемся едиными, боремся вместе и продолжаем двигаться вперед. Вперед, Олимпиакос!" - написал Яремчук в Instagram.

Напомним, ранее Олимпиакос сменил главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Роман Яремчук

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