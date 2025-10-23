Лига Европы-2025/26: расписание и результаты матчей

Лига Европы - второй по значимости европейский клубный турнир. В сезоне-2025/26 пройдет уже 554-й его розыгрыш, 16-й после его преобразования в Лигу Европы, а также первый в новом формате.

Действующим победителем турнира является английский Тоттенхэм, который в прошлом сезоне в финале переиграл Манчестер Юнайтед (1:0).

Нынешний розыгрыш - второй, в котором групповой этап был преобразован в стадию лиги, которая станет общей для 36 участников. Каждая команда встретится с восемью разными соперниками - четыре матча дома и четыре игры на выезде.

Восемь лучших выйдут напрямую в 1/8 финала, а команды, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание. Финал Лиги Европы-2024/25 состоится в Стамбуле на домашней арене Бешикташа.

Расписание и результаты матчей Лиги Европы-2025/26

3-й тур

23 октября

19:45 Бранн - Рейнджерс

19:45 Фейенорд - Панатинаикос

19:45 Генк - Реал Бетис

19:45 РБ Зальцбург - Ференцварош

19:45 Гоу Эхед Иглс - Астон Вилла

19:45 Фенербахче - Штутгарт

19:45 Лион - Базель

19:45 ФКСБ - Болонья

19:45 Брага - Црвена Звезда

22:00 Рома - Виктория Пльзень

22:00 Ноттингем Форест - Порту

22:00 Лилль - ПАОК

22:00 Мальме - Динамо Загреб

22:00 Селтик - Штурм

22:00 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн

22:00 Фрайбург - Утрехт

22:00 Сельта - Ницца

22:00 Янг Бойз - Лудогорец

2-й тур

2 октября

Рома - Лилль 0:1

0:1 Лудогорец - Бетис 0:2

0:2 Фенербахче - Ницца 2:1

- Ницца 2:1 Виктория Пльзень - Мальме 3:0

- Мальме 3:0 Болонья - Фрайбург 1:1

Селтик - Брага 0:2

0:2 ФКСБ - Янг Бойз 0:2

0:2 Панатинаикос - Гоу Эхед Иглз 1:2

1:2 Бранн - Утрехт 1:0

- Утрехт 1:0 Порту - Црвена Звезда 2:1

- Црвена Звезда 2:1 Штурм - Рейнджерс 2:1

- Рейнджерс 2:1 Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб 1:3

1:3 Лион - РБ Зальцбург 2:0

- РБ Зальцбург 2:0 Феенорд - Астон Вилла 0:2

0:2 Сельта - ПАОК 3:1

- ПАОК 3:1 Генк - Ференцварош 0:1

0:1 Базель - Штутгарт 2:0

- Штутгарт 2:0 Ноттингем Форест - Миттьюлланн 2:3

1-й тур

24 сентября

ПАОК – Маккаби Тель-Авив 0:0

Мидтьюлланд – Штурм Грац 2:0

– Штурм Грац 2:0 Динамо Загреб - Фенербахче 3:1

- Фенербахче 3:1 Бетис - Ноттингем Форест 2:2

Брага - Фейеноорд 1:0

- Фейеноорд 1:0 Црвена Звезда - Селтик 1:1

Фрайбург - Базель 2:1

- Базель 2:1 Ницца - Рома 1:2

1:2 Мальме - Лудогорец 1:2

25 сентября

Лилль - Бранн 2:1

Бранн 2:1 Гоу Эхед Иглз - ФКСБ 0:1

0:1 Рейнджерс - Генк 0:1

0:1 Зальцбург - Порту 0:1

0:1 Астон Вилла - Болонья 1:0

- Болонья 1:0 Ференцварош - Виктория Плзень 1:1

Янг Бойз - Панатинаикос 1:4

1:4 Штутгарт - Сельта 2:1

- Сельта 2:1 Утрехт - Лион 0:1

Результат финала Лиги Европы-2024/25

Среда, 21 мая

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Джонсон, 42

Результат финала Лиги Европы-2023/24

Среда, 22 мая

Аталанта (Италия) - Байер (Германия) 3:0

Результат финала Лиги Европы-2022/23

Среда, 31 мая

Севилья (Испания) - Рома (Италия) 1:1 (пен. 4:1)