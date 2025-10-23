Лига Европы-2025/26: расписание и результаты матчей
Лига Европы - второй по значимости европейский клубный турнир. В сезоне-2025/26 пройдет уже 554-й его розыгрыш, 16-й после его преобразования в Лигу Европы, а также первый в новом формате.
Действующим победителем турнира является английский Тоттенхэм, который в прошлом сезоне в финале переиграл Манчестер Юнайтед (1:0).
Нынешний розыгрыш - второй, в котором групповой этап был преобразован в стадию лиги, которая станет общей для 36 участников. Каждая команда встретится с восемью разными соперниками - четыре матча дома и четыре игры на выезде.
Восемь лучших выйдут напрямую в 1/8 финала, а команды, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание. Финал Лиги Европы-2024/25 состоится в Стамбуле на домашней арене Бешикташа.
Расписание и результаты матчей Лиги Европы-2025/26
3-й тур
23 октября
- 19:45 Бранн - Рейнджерс
- 19:45 Фейенорд - Панатинаикос
- 19:45 Генк - Реал Бетис
- 19:45 РБ Зальцбург - Ференцварош
- 19:45 Гоу Эхед Иглс - Астон Вилла
- 19:45 Фенербахче - Штутгарт
- 19:45 Лион - Базель
- 19:45 ФКСБ - Болонья
- 19:45 Брага - Црвена Звезда
- 22:00 Рома - Виктория Пльзень
- 22:00 Ноттингем Форест - Порту
- 22:00 Лилль - ПАОК
- 22:00 Мальме - Динамо Загреб
- 22:00 Селтик - Штурм
- 22:00 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн
- 22:00 Фрайбург - Утрехт
- 22:00 Сельта - Ницца
- 22:00 Янг Бойз - Лудогорец
2-й тур
2 октября
- Рома - Лилль 0:1
- Лудогорец - Бетис 0:2
- Фенербахче - Ницца 2:1
- Виктория Пльзень - Мальме 3:0
- Болонья - Фрайбург 1:1
- Селтик - Брага 0:2
- ФКСБ - Янг Бойз 0:2
- Панатинаикос - Гоу Эхед Иглз 1:2
- Бранн - Утрехт 1:0
- Порту - Црвена Звезда 2:1
- Штурм - Рейнджерс 2:1
- Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб 1:3
- Лион - РБ Зальцбург 2:0
- Феенорд - Астон Вилла 0:2
- Сельта - ПАОК 3:1
- Генк - Ференцварош 0:1
- Базель - Штутгарт 2:0
- Ноттингем Форест - Миттьюлланн 2:3
1-й тур
24 сентября
- ПАОК – Маккаби Тель-Авив 0:0
- Мидтьюлланд – Штурм Грац 2:0
- Динамо Загреб - Фенербахче 3:1
- Бетис - Ноттингем Форест 2:2
- Брага - Фейеноорд 1:0
- Црвена Звезда - Селтик 1:1
- Фрайбург - Базель 2:1
- Ницца - Рома 1:2
- Мальме - Лудогорец 1:2
25 сентября
- Лилль - Бранн 2:1
- Гоу Эхед Иглз - ФКСБ 0:1
- Рейнджерс - Генк 0:1
- Зальцбург - Порту 0:1
- Астон Вилла - Болонья 1:0
- Ференцварош - Виктория Плзень 1:1
- Янг Бойз - Панатинаикос 1:4
- Штутгарт - Сельта 2:1
- Утрехт - Лион 0:1
Результат финала Лиги Европы-2024/25
Среда, 21 мая
- Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Джонсон, 42
Результат финала Лиги Европы-2023/24
Среда, 22 мая
- Аталанта (Италия) - Байер (Германия) 3:0
Результат финала Лиги Европы-2022/23
Среда, 31 мая
Севилья (Испания) - Рома (Италия) 1:1 (пен. 4:1)