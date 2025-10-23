iSport.ua
Лига Европы-2025/26: расписание и результаты матчей

Вашему вниманию календарь и результаты всех матчей Лиги Европы сезона-2025/26.
Сегодня, 09:20
Лига Европы: расписание и результаты матчей / Getty Images
Лига Европы: расписание и результаты матчей / Getty Images

Лига Европы - второй по значимости европейский клубный турнир. В сезоне-2025/26 пройдет уже 554-й его розыгрыш, 16-й после его преобразования в Лигу Европы, а также первый в новом формате.

Действующим победителем турнира является английский Тоттенхэм, который в прошлом сезоне в финале переиграл Манчестер Юнайтед (1:0).

Нынешний розыгрыш - второй, в котором групповой этап был преобразован в стадию лиги, которая станет общей для 36 участников. Каждая команда встретится с восемью разными соперниками - четыре матча дома и четыре игры на выезде.

Восемь лучших выйдут напрямую в 1/8 финала, а команды, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание. Финал Лиги Европы-2024/25 состоится в Стамбуле на домашней арене Бешикташа. 

Расписание и результаты матчей Лиги Европы-2025/26

3-й тур

23 октября

  • 19:45 Бранн - Рейнджерс
  • 19:45 Фейенорд - Панатинаикос
  • 19:45 Генк - Реал Бетис
  • 19:45 РБ Зальцбург - Ференцварош
  • 19:45 Гоу Эхед Иглс - Астон Вилла
  • 19:45 Фенербахче - Штутгарт
  • 19:45 Лион - Базель
  • 19:45 ФКСБ - Болонья
  • 19:45 Брага - Црвена Звезда
  • 22:00 Рома - Виктория Пльзень
  • 22:00 Ноттингем Форест - Порту
  • 22:00 Лилль - ПАОК
  • 22:00 Мальме - Динамо Загреб
  • 22:00 Селтик - Штурм
  • 22:00 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн
  • 22:00 Фрайбург - Утрехт
  • 22:00 Сельта - Ницца
  • 22:00 Янг Бойз - Лудогорец

2-й тур

2 октября

  • Рома - Лилль 0:1
  • Лудогорец - Бетис 0:2
  • Фенербахче - Ницца 2:1
  • Виктория Пльзень - Мальме 3:0
  • Болонья - Фрайбург 1:1
  • Селтик - Брага 0:2
  • ФКСБ - Янг Бойз 0:2
  • Панатинаикос - Гоу Эхед Иглз 1:2
  • Бранн - Утрехт 1:0
  • Порту - Црвена Звезда 2:1
  • Штурм - Рейнджерс 2:1
  • Маккаби Тель-Авив - Динамо Загреб 1:3
  • Лион - РБ Зальцбург 2:0
  • Феенорд - Астон Вилла 0:2
  • Сельта - ПАОК 3:1
  • Генк - Ференцварош 0:1
  • Базель - Штутгарт 2:0
  • Ноттингем Форест - Миттьюлланн 2:3

1-й тур

24 сентября

  • ПАОК – Маккаби Тель-Авив 0:0
  • Мидтьюлланд – Штурм Грац 2:0
  • Динамо Загреб - Фенербахче 3:1
  • Бетис - Ноттингем Форест 2:2
  • Брага - Фейеноорд 1:0
  • Црвена Звезда - Селтик 1:1
  • Фрайбург - Базель 2:1
  • Ницца - Рома 1:2
  • Мальме - Лудогорец 1:2

25 сентября

  • Лилль - Бранн 2:1
  • Гоу Эхед Иглз - ФКСБ 0:1
  • Рейнджерс - Генк 0:1
  • Зальцбург - Порту 0:1
  • Астон Вилла - Болонья 1:0
  • Ференцварош - Виктория Плзень 1:1
  • Янг Бойз - Панатинаикос 1:4
  • Штутгарт - Сельта 2:1
  • Утрехт - Лион 0:1

Результат финала Лиги Европы-2024/25

Среда, 21 мая

  • Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0
    Гол: Джонсон, 42

Результат финала Лиги Европы-2023/24

Среда, 22 мая

  • Аталанта (Италия) - Байер (Германия) 3:0

Результат финала Лиги Европы-2022/23

Среда, 31 мая

Севилья (Испания) - Рома (Италия) 1:1 (пен. 4:1)

