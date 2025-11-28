iSport.ua
Динамо выступило с заявлением по поводу демонстрации болельщиками Омонии флагов СССР и России

Киевский клуб призвал УЕФА принять меры в ответ на провокации во время матча Лиги конференций.
Вчера, 21:59       Автор: Игорь Мищук
Динамо отреагировало на поведение болельщиков Омонии / omonoiafc.com.cy
Динамо отреагировало на провокации болельщиков Омонии во время матча четвертого тура общего этапа Лиги конференций, которые вывесили на трибунах флаги СССР и России.

По поводу этого инцидента киевский клуб выступил с заявлением на своем официальном сайте.

Читай также: Динамо потерпело поражение от Омонии в матче Лиги конференций

"Динамо выражает протест по поводу поведения отдельных фанов Омонии во время матча Лиги конференций УЕФА на Кипре.

На стадионе были использованы символика и флаги страны-агрессора, что противоречит правилам безопасности и нормам поведения УЕФА.

Такие проявления создают недопустимую атмосферу на международных матчах и выходят за пределы спортивной этики. Динамо ожидает от УЕФА, Ассоциации футбола Кипра и ФК Омония надлежащей оценки ситуации и соответствующих мер, которые сделают невозможным подобное поведение в будущем", - говорится в заявлении.

Напомним, что накануне Динамо уступило Омонии со счетом 0:2 в матче Лиги конференций. На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов этого поединка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа Динамо Киев Омония

