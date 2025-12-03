iSport.ua
Динамо объявило о новых травмах и возвращении ключевых игроков

Киевский клуб раскрывает детали повреждений лидеров.
Вчера, 18:45       Автор: Валентина Чорноштан
Динамо Киев / Getty Images
Киевское Динамо поделилось информацией о травмированных игроках на своем официальном сайте.

По имеющейся информации, после матча с Полтавой, который прошел 1 декабря, несколько игроков столичной команды получили повреждения.

А именно, травмировался капитан Динамо Виталий Буяльский - у него диагностировано повреждение двух ребер в хрящевой зоне.

Защитник Денис Попов получил повреждение в зоне прикрепления приводящих мышц, а полузащитник Владимир Бражко продолжает восстановление после перелома ребра.

Перейдём к хорошим новостям в стане "бело-синих": в пятницу, 5 декабря, ожидается возвращение в общую группу защитника Кристиана Биловара и полузащитника Андрея Ярмоленко.

Также Николай Шапаренко и Шола Огундана, которые приняли участие в матче против полтавской команды, готовятся в привычном режиме к поединку против Кудровки, который состоится в субботу, 6 декабря.

