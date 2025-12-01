Динамо в дебюте Костюка проиграло Полтаве
"Бело-синие" взяли мяч под контроль на старте. Первый момент не заставил себя ждать – Волошин низом пробил мимо дальней штанги. Следующую возможность хозяева создали в середине тайма, когда бдительность Восконяна дальним ударом проверил Кабаев.
Аутсайдер сосредоточился на обороне. Своего шанса впереди Полтава дождалась под занавес первой 45-минутки. Галенков подхватил мяч слева в штрафной после отскока и отдал назад, а Одарюк в касание пробил мимо Нещерета.
Несмотря на ожидания, Динамо не бросилось атаковать после перерыва. Кое-какой момент на 61-й минуте упустил Герреро, когда не успел на передачу Михавко. Гости ответили голом Галенкова, который отменили из-за офсайда.
Но впоследствии Полтава забила во второй раз. Это Мисюра в центре штрафной остановил подачу с углового и вторым касанием отправил мяч в верхний угол. И. о. наставника "бело-синих" Игорь Костюк отреагировал двойной заменой.
И именно дуэт со скамейки запасных организовал гол Динамо. Дебютант Редушко выполнил навес с левого угла штрафной, а Яцык головой отправил мяч за линию. В следующей атаке тот же Редушко пробил с рикошетом мимо штанги.
Однако, продолжить в том же духе "бело-синие" не смогли и потерпели четвертое поражение подряд в Премьер-лиге. Динамо осталось на 7-й строчке (20 очков). В свою очередь Полтава не поднялась с последней (9 пунктов).
Статистика матча Динамо – Полтава 14-го тура чемпионата Украины
Динамо – Полтава – 1:2
Голы: Яцык, 79 – Одарюк, 45+1, Мисюра, 73
Удары: 26 - 5
Удары в створ: 9 - 2
Угловые: 10 - 2
Фолы: 11 - 11
