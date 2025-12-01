iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шахтер - Кривбасс 2:2: обзор матча и результат игры 01.12.2025

Лидер чемпионата вырвал ничью в противостоянии с криворожской командой.
Вчера, 20:05       Автор: Игорь Мищук
Шахтер и Кривбасс сыграли вничью / ФК Шахтер Донецк
Шахтер и Кривбасс сыграли вничью / ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 1 декабря, Шахтер домашним матчем с Кривбассом закрыл программу 14-го тура украинской Премьер-лиги.

Лидер украинского первенства до компенсированного времени уступал сопернику, но на последних минутах сумел вырвать ничейный результат 2:2.

Читай также: Динамо в дебюте Костюка проиграло Полтаве

Счет в противостоянии открыли гости на 13-й минуте усилиями Максима Задераки, который из вратарской замкнул прострел от Парако. Спустя десять минут "горнякам" удалось ответить своим забитым мячом, однако после консультации с VAR арбитр отменил гол Луки Мейреллиша из-за фола, который предшествовал взятию ворот.

Все же Шахтер смог отыграться на 38-й минуте, когда Олег Очеретько после подачи с углового в суматохе отправил мяч в сетку с близкого расстояния. Впрочем, паритет продержался две минуты, и Кривбасс снова вышел вперед. Владимир Виливальд после углового точно пробил в нижний угол ворот с линии вратарской.

Во втором тайме "горняки" продолжали владеть преимуществом, но спасти игру им удалось только в компенсированное время. На 90+6 минуте после навеса со штрафного на дальнюю стойку Марлон Гомес сбросил на Эгиналду, который головой переправил мяч в ворота.

Шахтер с 31 баллом продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ. Кривбасс, имея в своем активе 22 очка, занимает пятое место.

Статистика матча Шахтер - Кривбасс 14-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Кривбасс 2:2

Голы: Очеретько, 38, Эгиналду, 90+6 - Задерака, 13, Виливальд, 40

Владение мячом: 72% - 28%
Удары: 11 - 5
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 9 - 4
Фолы: 8 - 8

Шахтер: Фесюн - Конопля (Винисиус, 80), Бондар, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Бондаренко (Изаки, 63), Очеретько (Крыськив, 63), Марлон Гомес - Эгиналду, Мейреллиш (Элиас, 63), Невертон.

Кривбасс: Маханьков - Юрчец, Конате, Виливальд, Дибанго - Задерака, Араухо, Твердохлиб - Лин (Шевченко, 75), Парако (Мулык, 80), Микитишин (Бекавац, 75).

Предупреждения: Педриньо Азеведо, Эгиналду - Конате.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер кривбасс чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

Статьи по теме

Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025 Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK