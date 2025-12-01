Шахтер - Кривбасс 2:2: обзор матча и результат игры 01.12.2025

В понедельник, 1 декабря, Шахтер домашним матчем с Кривбассом закрыл программу 14-го тура украинской Премьер-лиги.

Лидер украинского первенства до компенсированного времени уступал сопернику, но на последних минутах сумел вырвать ничейный результат 2:2.

Счет в противостоянии открыли гости на 13-й минуте усилиями Максима Задераки, который из вратарской замкнул прострел от Парако. Спустя десять минут "горнякам" удалось ответить своим забитым мячом, однако после консультации с VAR арбитр отменил гол Луки Мейреллиша из-за фола, который предшествовал взятию ворот.

Все же Шахтер смог отыграться на 38-й минуте, когда Олег Очеретько после подачи с углового в суматохе отправил мяч в сетку с близкого расстояния. Впрочем, паритет продержался две минуты, и Кривбасс снова вышел вперед. Владимир Виливальд после углового точно пробил в нижний угол ворот с линии вратарской.

Во втором тайме "горняки" продолжали владеть преимуществом, но спасти игру им удалось только в компенсированное время. На 90+6 минуте после навеса со штрафного на дальнюю стойку Марлон Гомес сбросил на Эгиналду, который головой переправил мяч в ворота.

Шахтер с 31 баллом продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ. Кривбасс, имея в своем активе 22 очка, занимает пятое место.

Статистика матча Шахтер - Кривбасс 14-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Кривбасс 2:2

Голы: Очеретько, 38, Эгиналду, 90+6 - Задерака, 13, Виливальд, 40

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 11 - 5

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 9 - 4

Фолы: 8 - 8

Шахтер: Фесюн - Конопля (Винисиус, 80), Бондар, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Бондаренко (Изаки, 63), Очеретько (Крыськив, 63), Марлон Гомес - Эгиналду, Мейреллиш (Элиас, 63), Невертон.

Кривбасс: Маханьков - Юрчец, Конате, Виливальд, Дибанго - Задерака, Араухо, Твердохлиб - Лин (Шевченко, 75), Парако (Мулык, 80), Микитишин (Бекавац, 75).

Предупреждения: Педриньо Азеведо, Эгиналду - Конате.

