Украинец Радченко анонсировал завершение карьеры

Представитель бриджервейта простится с боксом.
Вчера, 22:27       Автор: Антон Федорцив
Сергей Радченко (в центре) / Getty Images
Сергей Радченко (в центре) / Getty Images

Отечественный боксер Сергей Радченко решил завершить профессиональные выступления. Грядущий поединок станет последним, сообщил 38-летний украинец в Instagram.

Ветеран выйдет в ринг 13 декабря. Радченко будет противостоять соотечественнику Александру Грицову. Поединок состоится во Львове, а на кону будет стоять пояс WBC Francophone в бриджервейте.

Радченко дебютировал в профессионалах в 2014 году. С тех пор он провел 19 поединков. Украинский боксер одержал 11 побед и 8 раз оставил ринг побежденным. В мае Радченко проиграл титул WBC Кевину Лерене из ЮАР.

К слову, украинец Александр Усик получил разрешение на добровольную защиту пояса по версии WBC в хевивейте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Радченко Александр Грыцив

