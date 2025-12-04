WBC позволил Усику провести добровольную защиту титула
Украинский чемпион ранее уже выбрал себе желаемого соперника для поединка.
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) сможет устроить бой с бывшим чемпионом Всемирного боксерского совета Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).
Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что украинскому боксеру после его запроса разрешили провести добровольную защиту пояса организации против американца.
"Деонтей Уайлдер занимает восьмое-девятое место в рейтинге, поэтому он имеет право претендовать на бой с Александром Усиком, если стороны этого пожелают. Усик подал запрос на добровольную защиту титула, который сегодня был одобрен", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.
Ранее менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой.
