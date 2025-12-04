"Просто в восторге": Уайлдер впервые отреагировал на желание Усика подраться с ним

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал намерение обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика устроить с ним бой.

Американский боксер заявил, что его обрадовала возможность получить такой поединок и он готов встретиться в ринге с украинцем.

Читай также: WBC позволил Усику провести добровольную защиту титула

"Я думаю, что это будет замечательно, если это произойдет, потому что вы знаете, как устроен бокс особенного его деловая сторона. Это как график - то поднимается вверх, то опускается вниз. Может показаться, что все сложилось, а потом все проваливается, как в дыру. Конечно, в это невозможно поверить, пока мы не подпишем контракты, и дела не начнут двигаться в этом направлении.

Но я просто в восторге от мысли об этом. Я хотел бы иметь эту возможность. Я всегда говорил, что мне никогда не давали возможностей по разным причинам. Но я всегда был тем, кто предоставляет людям возможности, а не тем, кому дают возможности. Вы понимаете, о чем я?

Просто слышать, как он это говорит - это уже очень много значит. Я ценю это. И был бы еще благодарнее получить такую ​​возможность официально, поэтому я с нетерпением буду ждать этого. Я не могу дождаться, чтобы узнать больше деталей об этом и дать фанатам то, что они хотят увидеть.

Это почетно, что он желает это сделать. Если он уйдет на пенсию, он хочет это сделать, проведя бои со всеми лучшими, кого могла предложить эпоха. И это именно то, что я тоже планирую сделать", - сказал Уайлдер в комментарии ESNEWS.

Ранее директор команды Усика объяснил, зачем ему бой с Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!