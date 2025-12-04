iSport.ua
Русский Українська

"Просто в восторге": Уайлдер впервые отреагировал на желание Усика подраться с ним

Американец готов принять поединок против украинского чемпиона.
Сегодня, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал намерение обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика устроить с ним бой.

Американский боксер заявил, что его обрадовала возможность получить такой поединок и он готов встретиться в ринге с украинцем.

Читай также: WBC позволил Усику провести добровольную защиту титула

"Я думаю, что это будет замечательно, если это произойдет, потому что вы знаете, как устроен бокс особенного его деловая сторона. Это как график - то поднимается вверх, то опускается вниз. Может показаться, что все сложилось, а потом все проваливается, как в дыру. Конечно, в это невозможно поверить, пока мы не подпишем контракты, и дела не начнут двигаться в этом направлении.

Но я просто в восторге от мысли об этом. Я хотел бы иметь эту возможность. Я всегда говорил, что мне никогда не давали возможностей по разным причинам. Но я всегда был тем, кто предоставляет людям возможности, а не тем, кому дают возможности. Вы понимаете, о чем я?

Просто слышать, как он это говорит - это уже очень много значит. Я ценю это. И был бы еще благодарнее получить такую ​​возможность официально, поэтому я с нетерпением буду ждать этого. Я не могу дождаться, чтобы узнать больше деталей об этом и дать фанатам то, что они хотят увидеть.

Это почетно, что он желает это сделать. Если он уйдет на пенсию, он хочет это сделать, проведя бои со всеми лучшими, кого могла предложить эпоха. И это именно то, что я тоже планирую сделать", - сказал Уайлдер в комментарии ESNEWS.

Ранее директор команды Усика объяснил, зачем ему бой с Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Директор команды Усика объяснил, зачем ему бой с Уайлдером Директор команды Усика объяснил, зачем ему бой с Уайлдером
IBF отреагировала на добровольную защиту Усика по линии WBC IBF отреагировала на добровольную защиту Усика по линии WBC
Единственный новичок сезона-2026 примет участие в Гран-при Абу-Даби Единственный новичок сезона-2026 примет участие в Гран-при Абу-Даби
Британский гранд представил нового тренера Британский гранд представил нового тренера

Видео

Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года
Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед в АПЛ, Милана в Кубке Италии, поединки Кубка Испании
просмотров

Последние новости

Формула 118:47
Единственный новичок сезона-2026 примет участие в Гран-при Абу-Даби
Европа18:36
Британский гранд представил нового тренера
Киберспорт18:17
NaVi попробуют прервать серию поражений против Mouz в плей-офф BLAST Slam V
Европа18:06
Ливерпуль рассмотрит трансфер нападающего из Бундеслиги
Европа17:50
Арсенал подписал близнецов полузащитников
Теннис17:30
Следующая россиянка сбежала из-под нейтрального флага
Европа17:10
Украинский легионер резко прибавил в цене
Биатлон16:38
Украина определилась с составом на женский спринт в Эстерсунде
Другие16:05
Международная федерация самбо допустила террористов на свои турниры
Формула 115:33
Ферстаппен - о чемпионском трофее: У меня дома четыре таких
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK